На Марата троих школьников задержали с листовками про забастовку избирателей

Две девушки и юноша, все трое несовершеннолетние, были задержаны на улице Марата вечером 19 января. Школьники раздавали листовки с призывом не ходить на выборы.

По информации «Фонтанки», «агитаторы» работали возле 75-го дома по улице Марата в десять часов вечера. Старшеклассники раздавали прохожим листовки с надписью «Забастовка избирателей», которую после отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом на президентский пост объявил политик Алексей Навальный. В отделе молодые люди отдали полицейским оставшиеся листовки, 20 штук, и дожидались родителей. Двоим из них еще нет 17, третья – девушка – также принять участие в выборах не сможет.