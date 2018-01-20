СМИ: Водитель в Турции уходил от столкновения с собакой, 11 человек погибли

В ДТП с автобусом в Турции погибли не менее 11 человек и 44 были ранены.

Об этом 20 января сообщает издание Haberturk. Авария произошла в провинции Эскишехир, экскурсионный автобус вылетел с трассы и столкнулся с деревьями. Он перевозил туристов из Анкары в Бурсу. NTV Radyo уточняет, что автобус направлялся на горнолыжный курорт Улудаг. По данным издания, водитель сломал руль и врезался в деревья, пытаясь избежать столкновения с собакой на дороге.

Ankara'dan Bursa’ya Uludağ gezisine giden tur otobüsünün yaptığı kazada 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı açıklandı. Otobüs şoförünün, Eskişehir’de önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp ağaçlara çarptığı öne sürülüyor. pic.twitter.com/RjiY8tDTvB — NTV Radyo (@ntvradyo) 20 января 2018 г.

По предварительной информации, в автобусе находились граждане Турции, которые вместе с детьми ехали кататься на лыжах в Улудаг.