В Новгородской области задержали петербуржца, который избил девушку, забравшись в квартиру по веревке

Находящийся в федеральном розыске петербуржец попался в руки транспортной полиции Новгородской области. Летом 2017 года он жестоко избил девушку, забравшись в квартиру через крышу с помощью альпинистского снаряжения. «Фонтанка» выяснила, что задержанный грабил, убивал и даже сбегал из-под стражи.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники уголовного розыска Приморского района Петербурга при содействии коллег из транспортной полиции Новгородской области 19 января задержали 44-летнего жителя Северной столицы. В федеральный розыск он был объявлен после того, как 29 июля в квартире на проспекте Испытателей в Приморском районе была жестоко избита 34-летняя жительница Новосибирской области. В больницу ее увезли около восьми утра с пробитой головой и сломанным черепом. По версии следствия, которое расследует уголовное дело по статье 111 УК РФ («Тяжкое причинение вреда здоровью»), подозреваемый залез в квартиру через окно, спустившись с крыши по веревке с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавшую он бил руками, при этом из дома ничего не забрал.

Сейчас подозреваемый задержан на двое суток. Общаться с правоохранительными органами ему не впервой — он был судим за грабеж, кражу, разбой, угон, применение насилия в отношении представителя власти и побег из-под стражи, и это только по Уголовному кодексу России. По статье 102 УК РСФСР он был приговорен к 11 годам за убийство.