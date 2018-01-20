В Петербурге за полчаса в очередь в первый класс встали 5000 человек

За первые 30 минут после старта записи в первые классы на 2018-19 учебный год через портал госуслуг было подано более 5000 заявлений.

Об этом 20 января сообщает пресс-служба комитета по образованию Петербурга. За первые 15 минут после открытия в 8 утра в МФЦ родители лично подали более 700 заявлений о записи их отпрысков в первый класс. Всего на 10.00 принято 3202 заявления через МФЦ, через портал госуслуг — 7422.

Напомним, что первый этап записи открылся 15 декабря 2017 года. За одно только утро петербуржцы записали в первые классы почти 4500 детей. Всего по итогам первого этапа 13 тысяч первоклассников были зачислены в школы Петербурга. Всего, как ожидается, в сентябре в Северной столице впервые сядут за парты около 61 тысячи ребят.