В США закрываются федеральные ведомства: конгресс не договорился о бюджете

Федеральные ведомства в США прекращают работу из-за отсутствия финансирования.

Как пишет 20 января «Коммерсантъ», конгресс США так и не смог принять до полуночи (8.00 мск) полноценный бюджет на 2018 год. Принятие документа, по сути, заблокировали демократы. В администрации президента США уже заявили, что демократы «поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам». Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в ответ обвинил в недоговороспособности республиканцев и лично президента Дональда Трампа. Напомним, демократы отказываются голосовать за бюджет Трампа из-за того, что тот отказывается обсуждать изменения в закон об иммиграции. «Мы не будем вести переговоры о статусе незаконных иммигрантов, в то время как демократы удерживают наших законных граждан в заложниках по их безрассудным требованиям», – заявили в Белом доме.

Отметим, это первый раз с 2013 года, когда правительству приходится прекращать деятельность из-за того, что демократы и республиканцы не могут договориться о параметрах бюджета. Тогда работа правительства США приостанавливалась на 16 дней.