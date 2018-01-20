В Военно-морском институте пожарные разбирают завалы, пожар тушили 12 часов

Огонь в горевшем ночью на Васильевском острове институте полностью потушен, однако на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Пожар удалось полностью ликвидировать за двенадцать часов.

Как сообщили 20 января «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, скопление техники на набережной Лейтенанта Шмидта, 17, которое утром 20 января взволновало горожан, связано с обычной работой спасателей после ликвидации пожара — в здании института сотрудники МЧС разбирают сгоревшие конструкции и устанавливают причину возгорания. Огонь был полностью потушен лишь к 12.40, пострадавших во время пожара нет.

Напомним, горело ремонтируемое здание Военно-морского института, огонь с четвертого этажа перекинулся на крышу. Первое подразделение прибыло на место в 00.50. Пожару был присвоен третий номер сложности, на месте работали больше ста огнеборцев. Площадь распространения огня заняла больше тысячи квадратных метров, крыша здания в итоге обвалилась.