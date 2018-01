Год хайпа: от Трамп-пам-пама до «Пламени и ярости»

Мексиканская стена

Самый скандальный пункт предвыборной программы Трампа. Он пообещал оградить страну от мексиканских нелегалов натуральной стеной 1600 км в длину и стоимостью в 12-15 миллиардов американских долларов. Их по замыслу президента выделит конгресс США. А Мехико — вернет. Например, через повышение тарифа на мексиканский импорт процентов на 20.

К первой годовщине победы Трампа рядом с Сан-Диего вдоль мексиканской границы, действительно, вбили первые сваи.

Иерусалим — столица Израиля

В декабре Трамп внезапно заявил, что американское посольство переедет в Иерусалим, потому что «настало время объявить Иерусалим столицей Израиля».

В Палестине искренне удивились — и начали жечь американские флаги и портреты Трампа.

Фейковые новости

Трамп практически сразу же развязал войну с журналистами. В феврале 2017 года в своем Twitter Дональд Трамп объявил The New York Times, CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа». А в январе 2018 и вовсе устроил церемонию «вручения «Оскара» по списку самых нечестных средств массовой информации. Его самая нелюбимая телекомпания – CNN — «победила» в четырех номинациях.

«Кто умер? Демократия умерла»

В мае Дональд Трамп совершил свой первый зарубежный тур. Путешествие вышло мемасикоемкое. Фото, на котором запечатлен Трамп с женой и дочерью в компании папы римского, стало поводом для многочисленных шуток на тему «Кого хороним?».

Тут же в Сети появилось видео, на котором Трамп пытается взять понтифика за руку, но получает по пальцам. Фейк оказался настолько хорош, что в него почти поверили.

Свободу Мелании

В этой же поездке укрепился и расцвел еще один мем – «свободу Мелании!». Поводом стало лицо первой леди, меняющееся, когда муж отворачивается от нее во время церемонии собственной инаугурации.



Рукопожатие Трампа

Дональд Трамп — признанный мастер странных рукопожатий. Такое ощущение, что через этот светский ритуал он пытается доминировать над собеседником. Трамп имеет обыкновение тянуть руку партнера на себя и жать ее дольше, чем люди обычно делают.

А первое рукопожатие Трампа и Путина и вовсе как будто срисовано с кадра из «Карточного домика».

Полное ковфефе

В ночь с 30 на 31 мая Трамп в своем твиттере написал загадочную фразу «Despite the constant negative press covfefe» («Невзирая на постоянное негативное ковфефе прессы»).

Слово молниеносно стало мемом. Что имел в виду Трамп на самом деле, стало не важно.

За его малый рост

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в своем твиттере назвала Трампа «маленьким человечком» после очередного проявления «доминантности» со стороны президента.

И понеслось — соцсети наполнились фотожабами с карликовым Трампом в самых разных ситуациях.

Зато красная кнопка — большая!

Зря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын самонадеянно заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе».

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the «Nuclear Button is on his desk at all times.» Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!