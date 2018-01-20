Год хайпа: от Трамп-пам-пама до «Пламени и ярости»

Ровно год назад Дональд Трамп прошел инаугурацию и стал легитимным президентом США. «Фонтанка» вспомнила, на чем хайпанул эксцентричный миллиардер в своей новой президентской жизни.

Мексиканская стена

Самый скандальный пункт предвыборной программы Трампа. Он пообещал оградить страну от мексиканских нелегалов натуральной стеной 1600 км в длину и стоимостью в 12-15 миллиардов американских долларов. Их по замыслу президента выделит конгресс США. А Мехико — вернет. Например, через повышение тарифа на мексиканский импорт процентов на 20.

К первой годовщине победы Трампа рядом с Сан-Диего вдоль мексиканской границы, действительно, вбили первые сваи.

Иерусалим — столица Израиля

В декабре Трамп внезапно заявил, что американское посольство переедет в Иерусалим, потому что «настало время объявить Иерусалим столицей Израиля».

В Палестине искренне удивились — и начали жечь американские флаги и портреты Трампа.

Фейковые новости

Трамп практически сразу же развязал войну с журналистами. В феврале 2017 года в своем Twitter Дональд Трамп объявил The New York Times, CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа». А в январе 2018 и вовсе устроил церемонию «вручения «Оскара» по списку самых нечестных средств массовой информации. Его самая нелюбимая телекомпания – CNN — «победила» в четырех номинациях.

«Кто умер? Демократия умерла»

В мае Дональд Трамп совершил свой первый зарубежный тур. Путешествие вышло мемасикоемкое. Фото, на котором запечатлен Трамп с женой и дочерью в компании папы римского, стало поводом для многочисленных шуток на тему «Кого хороним?».

Тут же в Сети появилось видео, на котором Трамп пытается взять понтифика за руку, но получает по пальцам. Фейк оказался настолько хорош, что в него почти поверили.

Свободу Мелании

В этой же поездке укрепился и расцвел еще один мем – «свободу Мелании!». Поводом стало лицо первой леди, меняющееся, когда муж отворачивается от нее во время церемонии собственной инаугурации.



Рукопожатие Трампа

Дональд Трамп — признанный мастер странных рукопожатий. Такое ощущение, что через этот светский ритуал он пытается доминировать над собеседником. Трамп имеет обыкновение тянуть руку партнера на себя и жать ее дольше, чем люди обычно делают.

А первое рукопожатие Трампа и Путина и вовсе как будто срисовано с кадра из «Карточного домика».

Полное ковфефе

В ночь с 30 на 31 мая Трамп в своем твиттере написал загадочную фразу «Despite the constant negative press covfefe» («Невзирая на постоянное негативное ковфефе прессы»).

Слово молниеносно стало мемом. Что имел в виду Трамп на самом деле, стало не важно.

За его малый рост

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в своем твиттере назвала Трампа «маленьким человечком» после очередного проявления «доминантности» со стороны президента.

И понеслось — соцсети наполнились фотожабами с карликовым Трампом в самых разных ситуациях.

Зато красная кнопка — большая!

Зря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын самонадеянно заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе».

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the «Nuclear Button is on his desk at all times.» Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Трамп не мог не ответить. «Пожалуйста, кто-нибудь из живущих при его истощенном и голодном режиме, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и чем его, и моя кнопка работает!»

«Вонючие дыры»

На переговорах по проблемам иммиграции Трамп якобы заявил ошалевшим от богатства языка конгрессменам, что Гаити и государства Африки – «shit-hole countries».

Российские СМИ сломали голову, как это перевести. «Гадюшники»? «Сраные страны»? В итоге сошлись на «вонючих дырах».

«С какой стати к нам приезжают люди из всех этих вонючих дыр?» – так передали слова президента Washington Post, The New York Times и CNN. Но это не помешало Трампу заявить, что он ничего такого не говорил.

И вообще я — гений!

«Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ до президента США – с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто ум, а гений, и очень стабильный гений». Так ответил Дональд Трамп на критику своих умственных способностей в быстро ставшей бестселлером книге Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа».

Американские СМИ по-своему подвели итоги первого года президента Трампа. Вместо тысячи слов — январская обложка журнала Time, созданная художником Эделем Родригесом.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"