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20.01.2018 11:11

СМИ: Главный тренер «Зенита» может возглавить сборную Австралии

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время чемпионата мира-2018 в России.

Об этом 20 января пишет The Australian со ссылкой на свои источники в Федерации футбола Австралии. По сведениям издания, контракт может быть заключен исключительно на время турнира. На должность главного тренера австралийской сборной также прочили Марсело Бьельса, Луи ван Гала, Луиса Фелипе Сколари и Свена-Йорана Эрикссона. 


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10.01.2018 13:00
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Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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01.12.2017 16:53
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