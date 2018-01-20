СМИ: Главный тренер «Зенита» может возглавить сборную Австралии

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на время чемпионата мира-2018 в России.

Об этом 20 января пишет The Australian со ссылкой на свои источники в Федерации футбола Австралии. По сведениям издания, контракт может быть заключен исключительно на время турнира. На должность главного тренера австралийской сборной также прочили Марсело Бьельса, Луи ван Гала, Луиса Фелипе Сколари и Свена-Йорана Эрикссона.