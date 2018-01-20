Twitter нашел еще 1062 аккаунта с «российской пропагандой»
Администрация Twitter заявила, что обнаружила еще 1062 аккаунта, связанных с петербургским «Агентством интернет-исследований», которое в СМИ называют «фабрикой троллей».
Соответствующее заявление распространила администрация сервиса микроблогов 19 января. Всего компании удалось выявить 3,8 тыс. аккаунтов, которые, по мнению Twitter, связаны с «российской пропагандой». За 10 недель в 2016-м (перед выборами президента США) они опубликовали почти 176 тыс. твитов. Правда, тема выборов затрагивалась только в 8,4% из них. Twitter уведомил 677 755 пользователей о том, что они ретвитили или лайкали «пропагандистские аккаунты». Сервис приводит примеры постов, которые размещали аккаунты, связанные, по его данным, с «Агентством интернет-исследований».
Глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер уже прокомментировал заявление Twitter: «Мне рассказывали в Twitter об этом, но я рад видеть, что компания начала брать ответственность и идентифицировать тех пользователей, кто подвергся влиянию российской кампании на этой платформе».
Справка:
Напомним, что в ноябре 2017 года представители Facebook, Twitter и Google дали в конгрессе показания по теме якобы вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Facebook заявил, что российское «Агентство интернет-исследований», известное также как «фабрика троллей», распространило десятки тысяч публикаций во время предвыборной кампании в США и после нее.