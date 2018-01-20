Петербургские нейрохирурги спасают пострадавших при нападении на школу в Бурятии
Одна из пострадавших учениц школы в Улан-Удэ, на которую было совершено нападение накануне, находится в состоянии комы.
Об этом пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс». Агентству об этом сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. «Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается», — приводит издание его слова. Он также уточнил, что петербургские нейрохирурги оперируют и другую девочку с травмой кисти руки. Напавший на школу ученик 9-го класса находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Напомним, накануне «Доктор Питер» сообщал о том, что в Бурятию вылетели специалисты Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера, Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и РНХИ им А.Л. Поленова, чтобы на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, пострадавших в результате нападения на школу.
Справка:
19 января подросток с топором совершил нападение на школу в городе Улан-Удэ (Бурятия). Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и пятерых учеников. Школьник, также пострадавший в ходе атаки, был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.