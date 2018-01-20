Помогите остановить болезнь

У Вики лейкоз. Она уже перенесла две трансплантации, но болезнь не отступает – у девочки серьёзные осложнения и, по словам врачей, они будут только прогрессировать, если их не остановить. Сделать это можно с помощью дорогого лекарства, которого в НИИ им. Р.М. Горбачевой нет, а у родителей нет средств, чтобы его купить.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Вероника Никулина, 11 лет.

Острый лимфобластный лейкоз, требуется лекарство.

Не хватает 434 196 руб.

«В 2008 году у дочки обнаружили рак крови. Вероника прошла курс химиотерапии, ей было сделано две пересадки костного мозга. Первая неудачная: трансплантат из пуповинной крови брата Вероники не прижился. Для второй операции донором стала я, и лейкоз отступил. Но началась тяжелая иммунная реакция на трансплантацию. Клетки трансплантата атаковали собственные клетки дочери. Это осложнение вызвало поражение кишечника. Благодаря лекарствам и специальным расходным материалам, которые помог купить для Вероники Русфонд, с этой проблемой удалось справиться. Мы вам глубоко благодарны!

Но болезнь не отступает. Сейчас она поразила кожу, соединительную ткань. На теле Вероники появились гиперпигментированные пятна, которые шелушатся. Болят суставы рук и ног, дочь быстро утомляется, начались проблемы с сердцем. Врачи считают, что осложнение будет прогрессировать, если его не остановить с помощью дорогого лекарства «Джакави». Сами купить препарат мы не можем. Воспитываем двоих детей, я давно не работаю из-за болезни Вероники, муж получает мало. Нам остается только просить о помощи!» Светлана Никулина, г. Волхов, Ленинградская область.

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург):

«У Вероники острый лимфобластный лейкоз. У девочки дважды был рецидив. После первого рецидива мы перелили пуповинную кровь от брата, после второго провели гаплоидентичную трансплантацию костного мозга от мамы. Сейчас у Вероники возникла реакция «трансплантат против хозяина» с поражением кожи. Для лечения осложнений необходим дорогой препарат «Джакави», которого в нашей клинике нет».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".