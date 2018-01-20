МЧС: В Военно-морском институте огонь охватил площадь в 1000 квадратов
Больше часа спасатели борются с огнём на Васильевском острове в Петербурге ночью 20 января. Пожару в здании военно-морского института присвоена повышенная сложность.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре в здании Санкт-Петербургского военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17 поступило около часу ночи. Возгорание произошло на четвёртом этаже учебного корпуса и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов.
Пожару присвоена третья категория сложности. Полыхающее здание тушат 22 расчёта.
Корпус института, где произошёл пожар, находился на ремонте. Информация о пострадавших не поступала.