МЧС: В Военно-морском институте огонь охватил площадь в 1000 квадратов

Больше часа спасатели борются с огнём на Васильевском острове в Петербурге ночью 20 января. Пожару в здании военно-морского института присвоена повышенная сложность.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре в здании Санкт-Петербургского военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17 поступило около часу ночи. Возгорание произошло на четвёртом этаже учебного корпуса и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов.

Пожару присвоена третья категория сложности. Полыхающее здание тушат 22 расчёта.

Корпус института, где произошёл пожар, находился на ремонте. Информация о пострадавших не поступала.