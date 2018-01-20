Еще
11:54 20.01.2018
Пришлите свою новость!
11:51
"Чернышевскую" закрыли для пассажиров
11:35
В США закрываются федеральные ведомства: конгресс не договорился о бюджете
11:11
СМИ: Главный тренер «Зенита» может возглавить сборную Австралии
10:51
Twitter нашел еще 1062 аккаунта с «российской пропагандой»
10:42
У секретаря некоммерческой организации отобрали сумку с деньгами
10:32
Автобус задавил пешехода в Ленобласти
10:17
Петербургские нейрохирурги спасают пострадавших при нападении на школу в Бурятии
09:38
БТК запустил онлайн-энциклопедию кукольных спектаклей
03:07
МЧС: В Военно-морском институте огонь охватил площадь в 1000 квадратов
02:03
Медвежонок Паддингтон прорвался в прокат
01:42
«Карелия» отправит слушателей в сказку
01:25
Студенты Спивака сыграют шукшинских «чудиков»
01:11
В Петербурге покажут сновидения по Кафке
01:02
Очевидцы: На Васильевском острове горит здание Военно-морского института
00:34
США опубликовали программу восстановления экономики Восточной Украины
00:21
В ДТП на Будапештской скорой выломали дверь, из неё выпал человек
00:15
Жители Центрального района Петербурга проведут ночь в холодных квартирах
00:06
Белый дом открестился от заявления Киева о встрече Порошенко и Трампа
19/01
Климкин анонсировал личную встречу Порошенко и Трампа
19/01
На Московском шоссе – четвёртый погибший пешеход с начала года
19/01
Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок
19/01
Очевидцы: Лестница на Маршала Жукова рухнула из-за габаритного оборудования для лифтов
19/01
Петербуржец, забыв, где припарковался, заявил об угоне, а авто и правда было в розыске
19/01
МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду
19/01
В ДТП под Омском погибли пять человек
19/01
СК возбудил дело об избиении врача скорой в Твери
19/01
Судну с комплектующими для С-400 пришлось вернуться в Усть-Лугу
19/01
Глава МИД РФ устроил разнос украинским властям
19/01
На Кронштадтской заварили лопнувшую трубу
19/01
Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»
19/01
Война с погодой в ЦПКиО завершилась заливкой катка
19/01
К Новой Голландии хотят построить еще одну переправу
19/01
Шатов может уйти в «Локомотив»
19/01
Экс-врача сборной США по гимнастике вновь обвинили в домогательстве
19/01
Пентагон: РФ и КНР - главные военные противники США
19/01
«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января
19/01
Начальник Пушкинского ОМВД снят с должности
19/01
В многоэтажке на Маршала Жукова лестница провалилась в подвал
19/01
СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
19/01
Получившая фотографию мертвой внучки петербурженка простила коллектора за 80 тысяч
19/01
На «Московской» не нашли взрывчатки
19/01
Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу
19/01
В дома на Крыленко возвращают тепло
19/01
«Московскую» закрыли на проверку
19/01
СМИ: СКА остается самым богатым клубом в КХЛ
19/01
Полицейские уходили из пробки на Литейном и застряли в ней
19/01
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге
19/01
Штаб Путина останавливает сбор подписей: полутора миллионов достаточно
19/01
В 2017 году установлен новый рекорд по количеству авиапассажиров в мире
19/01
БДТ готовит спектакль-сериал с саундтреком из Twin Peaks
19/01
Кинопрокатчики отстояли медвежонка Паддингтона
19/01
У Лесного проспекта построят 10-этажный отель
19/01
Экс-директор Фонда капремонта Ленобласти Пранович отправился под домашний арест
19/01
«Транснефть» увеличила экспорт нефти через Усть-Лугу почти на 9%
19/01
«Главстрою-СПб» отказали в повышении застройки в Юнтолово до 75 метров
19/01
На КАД в выходные частично закроют движение
19/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа
19/01
Комитет по инвестициям: Проблем с размещением животных в океанариуме в Купчино не будет
19/01
Российских гандболисток лишили медалей молодежного чемпионата Европы за допинг
19/01
"Новочеркасскую" открыли для пассажиров
19/01
В Стрельне согласовали новую гостиницу
19/01
Неинтересные наркоманам опиоиды с антидотом врачи смогут выписывать страдающим от боли
19/01
"Новочеркасскую" закрыли на проверку
19/01
Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
19/01
Олигарху Керимову разрешили съездить на родину
19/01
«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»
19/01
Авиатрафик Финляндии достиг рекордных показателей
19/01
Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ
19/01
Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву
19/01
Чиновники не разрешили строить в Пушкине жилые дома для ученых
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
20.01.2018 03:07

МЧС: В Военно-морском институте огонь охватил площадь в 1000 квадратов

Больше часа спасатели борются с огнём на Васильевском острове в Петербурге ночью 20 января. Пожару в здании военно-морского института присвоена повышенная сложность.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре в здании Санкт-Петербургского военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта, 17 поступило около часу ночи.  Возгорание произошло на четвёртом этаже учебного корпуса и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов.

Пожару присвоена третья категория сложности. Полыхающее здание тушат 22 расчёта.

Корпус института, где произошёл пожар, находился на ремонте. Информация о пострадавших не поступала.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"Чернышевскую" закрыли для пассажиров
У секретаря некоммерческой организации отобрали сумку с деньгами
Петербургские нейрохирурги спасают пострадавших при нападении на школу в Бурятии
МЧС: В Военно-морском институте огонь охватил площадь в 1000 квадратов
Очевидцы: На Васильевском острове горит здание Военно-морского института
В ДТП на Будапештской скорой выломали дверь, из неё выпал человек
На Московском шоссе – четвёртый погибший пешеход с начала года
Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок
Очевидцы: Лестница на Маршала Жукова рухнула из-за габаритного оборудования для лифтов
В ДТП под Омском погибли пять человек
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
Михальченко услышало Басманное правосудие
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа

Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву

Путин окунулся в прорубь

Новости компаний
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.