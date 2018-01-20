В ДТП на Будапештской скорой выломали дверь, из неё выпал человек
Серьёзное ДТП с участием кареты Скорой помощи произошло вечером 19 января на пересечении Будапештской улицы и улицы Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Легковая «КИА» врезалась в бок «скорой», вырвав дверь: средняя стойка вместе с полом ушла в салон. «После удара скорую развернуло, и из боковой на асфальт выпал один из фельдшеров», – рассказывает очевидец.
Легковая машина получила очень серьёзные повреждения, хотя водитель не пострадал.
Скорая, как говорят, транспортировала пациента в больницу.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».