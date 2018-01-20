Жители Центрального района Петербурга проведут ночь в холодных квартирах

Из-за прохудившегося трубопровода в 24 домах в центре Петербурга остывают батареи в ночь на 20 января.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосетях Санкт-Петербурга», с 11 вечера ремонтные работы ведутся на внутриквартальной сети трубопровода на Шпалерной, 49. В зону коммунальной аварии попали 24 дома. Горячая вода в квартиры поступает в штатном режиме, а отопление переведено на пониженные параметры.

Закончить ремонт теплотрассы энергетики планируют к семи утра.