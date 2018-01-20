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20.01.2018 00:15

Жители Центрального района Петербурга проведут ночь в холодных квартирах

Из-за прохудившегося трубопровода в 24 домах в центре Петербурга остывают батареи в ночь на 20 января.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосетях Санкт-Петербурга», с 11 вечера ремонтные работы ведутся на внутриквартальной сети трубопровода на Шпалерной, 49. В зону коммунальной аварии попали 24 дома. Горячая вода в квартиры поступает в штатном режиме, а отопление переведено на пониженные параметры.

Закончить ремонт теплотрассы энергетики планируют к семи утра.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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