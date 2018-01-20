Белый дом открестился от заявления Киева о встрече Порошенко и Трампа

В Вашингтоне прокомментировали заявление главы МИД Украины Павла Климкина о запланированной двусторонней встрече в швейцарском Давосе президента Петра Порошенко с лидером США Дональдом Трампом. Об этом агентству ТАСС заявил представитель Белого дома.

«Полноформатная встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума», — пояснили в администрации президента США.

Ранее 19 января Климкин в эфире телеканала «Интер» заявил, что Порошенко и Трамп проведут двусторонние переговоры.