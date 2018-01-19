Климкин анонсировал личную встречу Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Давосе. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом», — сказал Климкин в эфире телеканала «Интер».

Он добавил, что лидеры стран встретятся «как два президента».

«О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем», — добавил Климкин.