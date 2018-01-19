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19.01.2018 23:51

Климкин анонсировал личную встречу Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Давосе. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом», — сказал Климкин в эфире телеканала «Интер».

Он добавил, что лидеры стран встретятся «как два президента».

«О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем», — добавил Климкин.

Источник: Газета.ру


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Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
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