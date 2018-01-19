На Московском шоссе – четвёртый погибший пешеход с начала года

Смертельное ДТП вечером 19 января собрало многокилометровую пробку на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга.

Очевидцам привиделись два трупа, однако УГИБДД по городу и области сообщает только об одном: на Московском шоссе, 17, под колёсами «Рено Боксера» погиб мужчина лет 30-40 на вид.

Впрочем, и этого слишком много: с начала года на «петербургском» участке трассы погибли уже четыре пешехода.

Подробности, фото и видео – на «Водителе Петербурга».