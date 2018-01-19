Очевидцы: Лестница на Маршала Жукова рухнула из-за габаритного оборудования для лифтов

Лестница в «панельке» Кировского района Петербурга не выдержала тяжести ремонтных работ. В здании меняют лифты, габаритное оборудование поднимают по ступенькам.

Об этом «Фонтанке» рассказал жительница второго корпуса дома №30 на проспекте Маршала Жукова. По её словам, сначала на лестничном пролёте образовалась трещина, затем регулярная нагрузка послужила толчком к обрушению.

«Лестница скорее всего не выдержала напряжения, так как лифты и всё, что с ними связанно, очень тяжелое, износилась и рухнула», — пояснила петербурженка.

Вечером 19 января в 11 парадной панельного дома на проспекте Маршала Жукова произошло частичное обрушение лестничного марша между первым и вторым этажами. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома добираются до квартир через запасной вход.http://www.fontanka.ru/2018/01/19/149/