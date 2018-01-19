В ДТП под Омском погибли пять человек

В результате ДТП в Омской области погибли пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

«На территории Люблинского района Омской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок», — сообщил представитель пресс-службы.

Столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и Toyota Avensis произошло в районе 591 километра автодороги Тюмень – Омск.

Он отметил, что по факту столкновения полиция проводит проверку.