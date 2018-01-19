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19.01.2018 22:38

СК возбудил дело об избиении врача скорой в Твери

Следствие возбудило уголовное дело об избиении врача прибывшей на вызов бригады скорой помощи в Твери, сообщает следственное управление СК РФ области.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку информации о том, что 18 января у подъезда дома по бульвару Гусева микрорайона "Южный" в Твери пьяная компания избила одного из прибывших по вызову врачей бригады "скорой помощи".

"После помещения нуждающегося в медицинской помощи гражданина в соответствующий автомобиль, последний стал вести себя неадекватно, размахивать ногами и руками, ударив два раза рукой фельдшера. После чего указанное лицо было выведено из автомобиля скорой медицинской помощи его друзьями. Находясь около автомобиля скорой медицинской помощи, гражданин взял неустановленный предмет, имеющий острые грани, которым нанес не менее одного удара в область лица фельдшера", — говорится в сообщении.


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17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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