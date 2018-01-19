На Кронштадтской заварили лопнувшую трубу

После холодных суток в квартиры жителей Кировского района Петербурга возвращается тепло. Отопление в 11 домах восставлено, энергетики продолжают работы на проблемном участке трубопровода.

Как рассказали «Фонтанке» в "Теплосетях Санкт-Петербурга", в 20:20 специалисты установили заглушку на подающем трубопроводе на Кронштадской, 20. Одиннадцать домов, попавших в зону коммунальной аварии, перевели на постоянную схему отопления. Работы по усилению участка теплотрассы будут продолжены.

За прошедшие сутки трубы на Кронштадтской улице прорывало дважды. Первый дефект энергетики устранили около девяти утра 19 января.