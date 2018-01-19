Шатов может уйти в «Локомотив»

Полузащитника футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов может перейти в московский «Локомотив». Как сообщает «Спорт день за днем» 19 января, руководство петербургской команды не рассчитывает на 27-летнего футболиста, а железнодорожники как раз ищут техничного хавбека, способного играть на фланге.

В то же время, «Локомотив» не собирается продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым, который рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не взял Олега Шатова, Артему Дзюбу, Александра Анюкова, Михаила Кержакова и Ивана Новосельцева на сборы с основной командой. Они были переведены в «Зенит-2». «Локомотив» лидирует в чемпионате России, опережая петербуржцев на 8 очков.