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19.01.2018 20:30

«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января

Вот тебе, бабушка, и Татьянин день. Муниципалы по запарке выложили на сайт госзакупок расчеты отката. Дальше была песня.

Глава администрации «Сампсониевского» объяснила, что это было. Вредительство. Со стороны «Фонтанки», конечно же.

В Приморском районе задержали подполковника полиции Эдуарда Тугушева, а его товарищ, сшибая все на своем пути, сбежал в лес. Угонщик обещал откупиться от них миллионами рублей, но что-то пошло не так.

Мы не знаем, что именно реконструирует в подвале своего частного дома военный реконструктор Павел Бараненко, но там у него крокодил. Спасибо, что живой — он стал хитом недели.

С крокодилом по части читаемости соперничал Евгений Пригожин. Если у рептилии — подвал, то у миллиардера — собственный остров. Самодельный.

Фрунзенский радиус, как биткоин, прет вверх в цене, сбивая вешки. Но, почему-то, в отличие от биткоина не откатывается назад. Может, начать торговать им на бирже — на метры?

В Апрашку подвезли арабских сигарет. Не подумайте ничего, когда мы пишем «сигарет», мы имеем в виду «сигарет». Но все равно как-то грешновато — дешево слишком.

В заключение – страшная авария, в которой пятеро пытались оторваться от полицейских на легковушке. Остановил их только столб. Четверо погибли на месте.


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