Начальник Пушкинского ОМВД снят с должности

В Петербурге от обязанностей отстранен начальник ОМВД Пушкинского района. Игорь Доценко пробыл в должности два с половиной года.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 19 января, в ГУ МВД Петербурга и области принято решение о смене начальника пушкинской полиции. С понедельника, 22-го, пост покидает 45-летний Игорь Доценко. Он пришел в Пушкин летом 2015-го с должности замначальника полиции Петроградского УМВД, ранее работал в Центральном районе.

За время работы в Пушкине Игорь Доценко, по информации «Фонтанки», приобрел автомобиль Volkswagen Touareg и прикипел к поездкам в Москву на «Сапсане».

В ГУ МВД Петербурга и области нашему изданию уточнили, что Доценко сам написал рапорт на увольнение, и он был подписан руководством.

За последний год Пушкинский район в полицейском срезе отметился, пожалуй, единственным значимым событием. За рекордную взятку полторы тысячи рублей в июне 2017-го был задержан замначальника Пушкинского ОМВД, тоже, к слову, собиравшийся на пенсию.