В многоэтажке на Маршала Жукова лестница провалилась в подвал

Жителям брежневской «панельки» в Кировском районе Петербурга пришлось пробираться в квартиры через чёрный ход. Вечером 19 января в многоэтажке лестница провалилась в подвал. Об инциденте около 19.00 в социальных сетях сообщили очевидцы.

По информации пресс-службы городского МЧС, в 11-й парадной второго корпуса дома 30 на проспекте Маршала Жукова произошло частичное обрушение лестничного марша между первым и вторым этажами. В результате происшествия пострадавших нет. Для жителей дома открыли чёрный ход, через который они могут добраться до квартир.

Последствия обрушения устраняют представители управляющей компании.

Пятнадцатиэтажный дом на Маршала Жукова построили в 1978 году.