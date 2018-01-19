СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Хоккейный клуб СКА во второй раз в своей истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и обладателем Кубка континента. Это произошло благодаря проигрышу второй команды в турнирной таблице — ЦСКА. Москвичи уступили 19 января «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2.

Из-за этого ЦСКА лишилось даже теоретических шансов догнать СКА. На счету петербургских армейцев 132 балла, у москвичей – 118 очков. Это позволит СКА начать все серии розыгрыша Кубка Гагарина дома.

Два стартовых матча первого раунда плей-офф СКА проведет в Ледовом дворце 3 и 4 марта. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.

Напомним, СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету армейцев с Невы два чемпионских титула.