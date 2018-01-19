ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции

Городские теплоэнергетики переходят на прямые договоры с собственниками. Должники-жилищники только за, если ресурсники сами будут заниматься накопленными долгами.

ГУП «ТЭК» намерено расторгнуть договоры с самыми злостными неплательщиками среди управляющих компаний. 130 домов в Красносельском районе могут перевести на прямые платежи. Это в духе времени, в Госдуме рассматривается профильный законопроект. Однако кто и как будет гасить уже накопленные десятки миллионов долга, не ясно.

Терпение у ГУП «ТЭК» закончилось на этой неделе. Предприятие впервые решило разорвать договоры теплоснабжения с управляющей компанией и общаться с потребителями напрямую. Подтолкнуло энергетиков к такому решительному и беспрецедентному для городского предприятия шагу ООО «ЖКСервис». У компании порядка 130 домов в Красносельском районе, в частности, на улицах Тамбасова, Пограничника Гарькавого, Летчика Пилютова, 2-й Комсомольской, а также на проспектах Народного Ополчения и Ветеранов. Задолжал «ЖКСервис» 180 млн, а за прошлый год оплатил лишь каждую шестую гигакалорию. 87 млн ГУП «ТЭК» взыскивает в суде и 67 млн формально даже отспорил. Оплата все равно не поступает.

«Фонтанка» уже писала о сложной ситуации в Красносельском районе полгода назад. Подавляющее большинство жилого фонда здесь находится под управлением частных компаний, которые город считает основными виновниками задолженности перед коммунальщиками. «ЖКСервис» – пример одиозный. 11 домов из-под него с начала года вывели в городские жилкомсервисы через общие собрания собственников, но компания и сама не сидит на месте. Был создан второй «ЖКСервис», куда перевели порядка 20 домов, которые могут приносить прибыль. Спустя год в реестре горжилинспекции за этим «двойником» не числится ни одного здания. Смольный дал указание ВЦКП перестать перечислять управляющей компании деньги если не от собственников, то хотя бы от нанимателей городского жилфонда. «ЖКСервис» отсуживает эти деньги через иски.

За минувшие полгода задолженность основного «ЖКСервиса» перед теплоэнергетиками выросла на 30 млн. У «Водоканала» дела ненамного лучше. Компания недополучила за воду порядка 150 млн, 143 млн — просроченная задолженность. В судах лежит 42 исковых заявления на 23,7 млн, а исполнительных листов получено уже на 113 млн. Справедливости ради, надо сказать, что расчеты по ним идут, неоплаченными остаются 77,4 млн.

124-е правительственное постановление давно уже дает право ресурсоснабжающей организации в одностороннем порядке расторгнуть договор, если задолженность исполнителя коммунальных услуг превышает сумму за 3 месяца. Однако ГУП «ТЭК» раньше к этой мере не прибегал, хотя пример ТГК-1 показывает, что это вполне действенный подход. Газпромовская дочка начала переводить потребителей на прямые договоры с апреля 2014 года, сейчас так платят жители 537 многоквартирных домов.

Это не значит, что сотрудники компании обходят квартиры с бланками соглашений. «Прямые договоры на теплоснабжение заключаются посредством конклюдентных действий, – говорят в ТГК-1. – Это действия лица, которые показывают желание вступить в определенные правоотношения. Соответственно, ПАО «ТГК-1» поставляет коммунальные ресурсы, а абонент потребляет их. При этом, потребители вправе обратиться в ПАО «ТГК-1» с просьбой об оформлении прямого договора теплоснабжения в письменной форме». Фактически речь идет о том, что компания выставляет собственную квитанцию, а жители ее оплачивают.

Судя по всему, у ГУП «ТЭК» такие же планы. «В случае расторжения договора теплоснабжения с исполнителем коммунальных у нас возникает обязанность произвести расчет платы по отоплению и горячее водоснабжение, а также выпустить квитанции для оплаты и доставить такую квитанцию гражданам, – поясняют в предприятии. – Обязательств по заключению договора в письменном виде законодательством не предусмотрено, следовательно, не требуется. Факт оплаты потребленных коммунальных услуг будет являться согласием граждан на такую схему расчетов».

Возможно, впервые за долгое время ресурсники оказались на одной волне с управляющей компанией. Формально Евгений Пургин, основатель компании «Стакс», больше не является собственником ООО «ЖКСервис»; по его словам, выйти из числа учредителей его заставил личный конфликт с районной администрацией. Тем не менее, он охотно обсуждает планы компании. «Это самая правильная схема, всем монополистам надо переходить на прямые платежи, – говорит Пургин. – Я давно предлагал такой вариант». По словам Пургина, 70% средств в квитанции — это коммунальные услуги, с которых управляющая организация ничего не может получать. И при этом всего 5% неплательщиков дают за год задолженности в размере 60% месячных начислений. По данным ВЦКП, в домах «ЖКСервиса» собираемость денег с населения составляет 96,7%.

Сейчас квитанции для «ЖКСервиса», как и для большей части жилищного фонда, печатает городской ВЦКП (розовые бумажки). При этом раньше управляющая компания работала с центром по комплексной модели: на счета «ЖКСервиса» приходили только причитающиеся ей деньги за жилищные услуги, все за «коммуналку» сразу разлеталось ресурсникам. Однако с начала 2017 года компания перешла на классическую модель. Она обходится «ЖКСервису» дороже, но зато все собранное с жильцов идет ему, дальнейшим распределением занимаются жилищники. Складываются некрасивые ситуации: в ноябре ГУП «ТЭК СПб» выставило ООО «ЖКСервис» счета на 11 миллионов рублей, с жильцов собрали порядка 5,7 миллионов. Платежи в адрес ГУП «ТЭК СПб» составили лишь 6 тысяч рублей.

Пургин в ответ предлагает обратить внимание на очередность исполнения обязательств: «Расчетные счета компании обложены исполнительными листами, средства списываются в порядке очередности. Листы ГУП «ТЭК» пришли позже, так что первым делом гасились долги других кредиторов».

А вот с чем энергетики вряд ли согласятся, так это с предложением взять на себя право требования по уже накопленной задолженности и взыскивать ее с населения. «Ресурсники при прямых договорах должны будут самостоятельно решать этот вопрос, например, за счет бюджетной субсидии, – говорит Пургин. - Есть объективная задолженность, вызванная нормативной системой оплаты, управляющие компании не справятся с этим». Речь идет о ситуации, когда собственники платят по нормативу, а управляющая компания рассчитывается за потребленную по факту энергию, и именно на нее падает вся разница.

В декабре Госдума в первом чтении приняла законопроект о прямых платежах, согласно которому, прямые договоры могут заключаться по инициативе ресурсоснабжающих организаций или собственников жилья. Как показывает пример ТГК-1, система и так уже работает; разве что теперь для расторжения договора с управляющей компанией нужна будет накопленная задолженность не за три месяца, а за два.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»