Получившая фотографию мертвой внучки петербурженка простила коллектора за 80 тысяч

В Петербурге прекращено уголовное дело о выбивании долгов угрозами и рассылкой траурных фотографий с живыми родственниками. Потерпевшая, которой намекнули на скорую смерть внучки, простила сотрудника микрокредитной организации после выплаты 80 тысяч рублей.

Как сообщает 19 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, оператор «Бутика финансовых решений» Рустам Мавлютов обвинялся в том, что для скорейшего взыскания задолженности с потерпевшей звонил и отправлял смс-сообщения, угрожал насилием. Венцом изобретательности можно считать присланную в соцсети фотографию с гробом и фотографией внучки петербурженки.

Мавлютова задержали в Ульяновске и в сентябре 2017 года арестовали по делу о вымогательстве (статья 163 УК). От разнообразия методов обвиняемого Следственный комитет растерялся и переквалифицировал на угрозу убийством (статья 119 УК), а в Приморский суд дело пришло с третьей квалификацией — самоуправство (статья 330 УК).

Процесс вышел скорым и полюбовным. Арестованный Мавлютов нашел способ исправить впечатление от фотографически похороненной девочки, переведя ее бабушке 80 тысяч рублей. Причиненный вред петербурженка посчитала заглаженным и в суде заявила об отсутствии претензий и попросила прекратить дело. Прокурору возразить было нечего, суд утвердил примирение сторон и освободил Мавлютова из-под стражи.