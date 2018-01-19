Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце

В Мариинском дворце - новые правила аккредитации журналистов. Кодекс парламентского пула должен не только оградить депутатов от сплетен и эротики, но и защитить от тех, в чьих действиях усматривается нарушение закона.

17 января спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров объявил о введении новых правил журналистской аккредитации в Мариинский дворец. Несмотря на то, что еще в конце 2017 года черную метку он обещал выдать представителям американской прессы, в начале 2018-го она досталась журналисту петербургского издания MR7 Сергею Кагермазову. «Фонтанка» изучила, как теперь должны себя вести представители четвертой власти в стенах учреждения первой.

«Мы изменили порядок аккредитации, связанный с усилением мер безопасности, в том числе в стенах Мариинского дворца. Потому что за безопасность в Мариинском дворце несет ответственность один человек — председатель Законодательного собрания. Я 28 декабря подписал новую редакцию – после теракта в «Перекрестке» я подписал это распоряжение, поэтому это будет неукоснительно соблюдаться и осуществляться», – заявил глава петербургского парламента Вячеслав Макаров журналистам парламентского пула, отвечая на вопрос, почему в Мариинский дворец утром 17 января не пустили сотрудника портала MR7. Как выяснилось, репортер не смог попасть в городской парламент в связи с введением правила о том, что «пресс-служба имеет право отказать в аккредитации по результатам проверки журналистов СМИ, проводимых правоохранительными органами».

После тщетных попыток Кагермазова оказаться на заседании ЗакСа в Мариинский дворец пожаловали следователи и увели репортера с собой. Причина - проведение доследственной проверки по 328-й статье Уголовного кодекса «Уклонение от военной или альтернативной гражданской службы». О том, как нехорошо, что журналист не служил, как это не по-мужски, спикер ЗакСа на брифинге также упомянул. Почти год назад он же и предложил отправить корреспондента в армию.

«Фонтанка» заглянула в правила аккредитации Мариинского дворца и узнала, что не только от подающего дурной пример Кагермазова теперь защищены петербургские депутаты. Спасут законотворцев, например, от тлетворного влияния эротики, а вместе с ней заодно и рекламы. «Пресс-служба имеет право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо специализированными изданиями (рекламными, справочными, эротическими)», – говорится в документе, опубликованном на сайте ЗакСа.

Также рискуют оказаться не у дел те, кто совсем не пишет о депутатах и их деятельности. Пострадают и те, кто распространил «не соответствующие действительности сведения, либо сведения, порочащие репутацию Собрания, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда». Восстановить в правах журналиста, лишенного аккредитации, разумеется, согласно своду норм, невозможно.

Отдельно в правилах прописаны обязанности корреспондента парламентского пула. «Уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные интересы, честь и достоинство Собрания, депутатов Собрания и сотрудников Собрания», – сказано в документе. И, конечно, «журналист должен лишь всесторонне и объективно освещать деятельность депутатов» – никаких колонок в рубрике «особое мнение».

Среди строгих требований – «не использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить депутатов, иных лиц, замещающих должности в Собрании, по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями». Тут, вероятно, придется пострадать авторам новостей про самых молодых депутатов ЗакСа, заметок про их косноязычные ответы избирателям, всем, кто намекает на депутатское безделье или же негативно отзывается о политических пристрастиях парламентариев. Среди последних наверняка будут репортеры газет политических партий.

Еще один пункт – «не использовать права журналиста ... в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации». Теперь – никаких «по словам источников».

Не исключено, что в Мариинском дворце в ближайшее время могут появиться плакаты «Враг не дремлет – не болтай» на тот случай, если недобросовестный репортер все-таки проникнет в кузницу законодательных актов.

Кроме того, в документе сказано, что сотруднику СМИ нельзя вмешиваться в ход депутатских мероприятий, а именно осуществлять действия, «имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия», не позволительны и устные высказывания во время события. Еще одну норму правил наверняка одобрит любой пишущий корреспондент, который хоть раз ощущал над своим ухом назойливое щелканье фотоаппаратов папарацци: «Запрещено ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия».

Возможности аккредитованных на этом фоне ценны, как никогда. Журналист, согласно документу, может проходить в здание Мариинского дворца с 9 часов до 17 часов 45 минут ежедневно (в пятницу до 16.45), кроме выходных и праздничных дней. Счастливчик, получивших корочку парламентского пула, сможет пользоваться телефонами для связи с редакцией и иной техникой, установленной в некой специально отведенной для этого зоне. Среди бонусов – возможность узнавать о пресс-конференциях, работе комитетов и других мероприятиях ЗакСа. Снимать, при этом, где угодно журналист не имеет права, для фото и видео отведены Белый зал, Большой зал, Малый зал, фойе перед ним, Помпейский зал, Помпейский коридор, Ротонда и Красный зал. Другими словами: нечего с камерами по коридорам за депутатами носиться.

В любом месте Мариинского дворца журналист, согласно нормам, должен с честью нести свое имя, то есть бейдж – аккредитация должна быть устроена на одежде так, чтобы на ней читались имя, фамилия и издание. Форма одежды, к слову, не прописана, что наверняка исправят в следующей редакции правил.

Кстати, еще в декабре спикер петербургского ЗакСа обещал, что запретит вход в Мариинский дворец американским журналистам: «Это будет симметричным ответом на препятствование профессиональной деятельности российских журналистов в государственных органах США», – цитировали Макарова СМИ.

Однако репортерам из США все еще доступны стены городского парламента: «Корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе из стран СНГ, аккредитуются при Собрании в установленном действующим законодательством порядке», – говорится в документе.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова отмечает, что часть пунктов, изложенных в положении, фактически дублируют положения Закон о СМИ, Конституции и Кодекс профессиональной этики журналистов: «Авторы положения об аккредитации наступили на привычные для региональных законодателей грабли – оно изобилует декларативными позициями фактически дублирующими правовые или этические стандарты из области медиаправа и профессиональной этики журналистов, установленные в других документах на федеральном уровне. В то время, как Положение об аккредитации, как подзаконный нормативный акт, не должно переписывать, а еще хуже пересказывать уже имеющиеся положения о правах и обязанностях журналистов, а должно устанавливать работоспособную процедуру аккредитации, внятные правила взаимоотношений между редакциями и аккредитующим органом, причем не нарушая при этом федеральное законодательство, регулирующее работу СМИ и журналистов. Не надо журналистов учить профессиональным стандартам, это не входит в задачи депутатов и не является целью такого документа, как Положение об аккредитации. Но к сожалению, это типичная ошибка многих региональных документов, регламентирующих аккредитацию журналистов».

По мнению Араповой, часть пунктов правил об аккредитации в Мариинский дворец противоречит Закону о СМИ, местами формулировки слишком неконкретные и позволяющие их применять произвольно, что недопустимо для правового акта: «Запрещено вмешиваться в ход мероприятия с помощью «других действий, отрицательно влияющих на ход мероприятия». Это именно нельзя делать? Чихать нельзя, каблуками цокать?»

По ее словам, нарушением федерального закона будет отказ в аккредитации корреспондента, который не публикует материалы о деятельности ЗакСа: «А если на мероприятии не было ничего интересного и редактор не посчитал важным это освещать? По Закону о СМИ только редакция принимает решение, что публиковать, а что нет. Получается, что ограничение журналиста издания в праве быть аккредитованным на том основании, что он был на мероприятии ЗакСа, но ничего не написал про него – прямое вмешательство в профессиональную самостоятельность редакции».

Наконец, говорит Арапова, грубым нарушением презумпции невиновности является пункт о возможности лишить аккредитации по результатам проверки правоохранительных органов: «В положении говорится, что журналисту могут отказать в аккредитации в результате проверки правоохранительных органов, а результата может два – возбудят уголовное дело или откажут. И даже если возбудят, это не основание дискриминировать журналиста по его статусу свидетеля или подозреваемого по уголовному делу, его профессиональные права не могут быть ограничены ни работодателем, ни кем другим».

«К нам в Центр защиты прав СМИ обратились петербургские журналисты за консультацией по поводу этого Положения об аккредитации. Мы оцениваем ситуацию как создающую угрозу нарушения прав журналистов», – добавил эксперт.

Кстати, в Мариинском дворце уже пытались бороться за свободу слова и даже с тем же самым документом. В прошлый раз в правилах аккредитации в городской парламент прописали запрет свободного перемещения журналистов по парламенту, обязав отмечаться при входе и выходе из дворца и появляться на мероприятиях в сопровождении пресс-службы. Позже эти требования были отменены. Зато, спустя год, запреты коснулись уже обычных визитеров: их обязали появляться депутатских угодьях лишь в костюме и при галстуках.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»