Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце

Еще
23:52 19.01.2018
Пришлите свою новость!
23:34
На Московском шоссе – четвёртый погибший пешеход с начала года
23:23
Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок
23:17
Очевидцы: Лестница на Маршала Жукова рухнула из-за габаритного оборудования для лифтов
23:00
Петербуржец, забыв, где припарковался, заявил об угоне, а авто и правда было в розыске
22:53
МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду
22:47
В ДТП под Омском погибли пять человек
22:38
СК возбудил дело об избиении врача скорой в Твери
22:25
Судну с комплектующими для С-400 пришлось вернуться в Усть-Лугу
22:14
Глава МИД РФ устроил разнос украинским властям
21:56
На Кронштадтской заварили лопнувшую трубу
21:41
Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»
21:34
Война с погодой в ЦПКиО завершилась заливкой катка
21:28
К Новой Голландии хотят построить еще одну переправу
21:22
Шатов может уйти в «Локомотив»
21:17
Экс-врача сборной США по гимнастике вновь обвинили в домогательстве
21:09
Пентагон: РФ и КНР - главные военные противники США
20:30
«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января
20:26
Начальник Пушкинского ОМВД снят с должности
19:55
В многоэтажке на Маршала Жукова лестница провалилась в подвал
19:51
СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
19:28
Получившая фотографию мертвой внучки петербурженка простила коллектора за 80 тысяч
19:19
На «Московской» не нашли взрывчатки
19:02
Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу
18:45
В дома на Крыленко возвращают тепло
18:41
«Московскую» закрыли на проверку
18:30
СМИ: СКА остается самым богатым клубом в КХЛ
18:21
Полицейские уходили из пробки на Литейном и застряли в ней
18:18
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге
18:11
Штаб Путина останавливает сбор подписей: полутора миллионов достаточно
18:07
В 2017 году установлен новый рекорд по количеству авиапассажиров в мире
18:06
БДТ готовит спектакль-сериал с саундтреком из Twin Peaks
18:00
Кинопрокатчики отстояли медвежонка Паддингтона
17:36
У Лесного проспекта построят 10-этажный отель
17:32
Экс-директор Фонда капремонта Ленобласти Пранович отправился под домашний арест
17:28
«Транснефть» увеличила экспорт нефти через Усть-Лугу почти на 9%
17:24
«Главстрою-СПб» отказали в повышении застройки в Юнтолово до 75 метров
17:20
На КАД в выходные частично закроют движение
17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа
17:15
Комитет по инвестициям: Проблем с размещением животных в океанариуме в Купчино не будет
17:11
Российских гандболисток лишили медалей молодежного чемпионата Европы за допинг
17:01
"Новочеркасскую" открыли для пассажиров
16:56
В Стрельне согласовали новую гостиницу
16:47
Неинтересные наркоманам опиоиды с антидотом врачи смогут выписывать страдающим от боли
16:46
"Новочеркасскую" закрыли на проверку
16:45
Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
16:43
Олигарху Керимову разрешили съездить на родину
16:40
«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»
16:23
Авиатрафик Финляндии достиг рекордных показателей
16:20
Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ
16:16
Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву
16:05
Чиновники не разрешили строить в Пушкине жилые дома для ученых
15:59
Двоюродный брат главы Ленобласти уходит из чиновников в бизнесмены
15:55
С «могилы телевизора» в администрации Кировского района исчезли цветы
15:52
Красноярские полицейские посмотрели «Движение вверх» вне зависимости от приказа
15:50
Необыкновенные палаты для матери и ребенка открыли в Центре Алмазова
15:44
«Лаборатория Касперского» потеряла 8% американского рынка
15:42
Несложившаяся жизнь и десяток велосипедов вернули петербуржца за решетку
15:38
В Ломоносове достроили советский торговый центр
15:33
Помощница экс-депутата Нестеровой: Взятки брались под выборы
15:32
В Уткиной заводи без тепла остались несколько тысяч петербуржцев
15:28
BECAR: В Петербурге за год ввели в шесть раз меньше объектов торговой недвижимости
15:23
Автобус в Казахстане мог вспыхнуть из-за бензиновой горелки
15:19
Манчини рассказал, что хочет пригласить в «Зенит» 19-летнего хавбека «ПСЖ»
15:14
На территории будущего океанариума не позволили проживать животным
15:11
В Горном передумали проводить пресс-конференцию главы регионального штаба Путина
15:05
Яблокам из Боснии и Герцеговины показали «красный свет» в России
14:58
Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов
14:53
СМИ: Напавший на школьников в Улан-Удэ был националистом
14:49
ГИБДД объяснила, почему переносят экзамены в МРЭО, и как их сдать самому
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
19.01.2018 20:13

Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце

В Мариинском дворце - новые правила аккредитации журналистов. Кодекс парламентского пула должен не только оградить депутатов от сплетен и эротики, но и защитить от тех, в чьих действиях усматривается нарушение закона.
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Ксения Потеева

17 января спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров объявил о введении новых правил журналистской аккредитации в Мариинский дворец. Несмотря на то, что еще в конце 2017 года черную метку он обещал выдать представителям американской прессы, в начале 2018-го она досталась журналисту петербургского издания MR7 Сергею Кагермазову. «Фонтанка» изучила, как теперь должны себя вести представители четвертой власти в стенах учреждения первой.

«Мы изменили порядок аккредитации, связанный с усилением мер безопасности, в том числе в стенах Мариинского дворца. Потому что за безопасность в Мариинском дворце несет ответственность один человек — председатель Законодательного собрания. Я 28 декабря подписал новую редакцию – после теракта в «Перекрестке» я подписал это распоряжение, поэтому это будет неукоснительно соблюдаться и осуществляться», – заявил глава петербургского парламента Вячеслав Макаров журналистам парламентского пула, отвечая на вопрос, почему в Мариинский дворец утром 17 января не пустили сотрудника портала MR7. Как выяснилось, репортер не смог попасть в городской парламент в связи с введением правила о том, что «пресс-служба имеет право отказать в аккредитации по результатам проверки журналистов СМИ, проводимых правоохранительными органами». 

После тщетных попыток Кагермазова оказаться на заседании ЗакСа в Мариинский дворец пожаловали следователи и увели репортера с собой. Причина -  проведение доследственной проверки по 328-й статье Уголовного кодекса «Уклонение от военной или альтернативной гражданской службы». О том, как нехорошо, что журналист не служил, как это не по-мужски, спикер ЗакСа на брифинге также упомянул. Почти год назад он же и предложил отправить корреспондента в армию.

«Фонтанка» заглянула в правила аккредитации Мариинского дворца и узнала, что не только от подающего дурной пример Кагермазова теперь защищены петербургские депутаты. Спасут законотворцев, например, от тлетворного влияния эротики, а вместе с ней заодно и рекламы.  «Пресс-служба имеет право отказать в аккредитации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо специализированными изданиями (рекламными, справочными, эротическими)», – говорится в документе, опубликованном на сайте ЗакСа. 

Также рискуют оказаться не у дел те, кто совсем не пишет о депутатах и их деятельности. Пострадают и те, кто распространил «не соответствующие действительности сведения, либо сведения, порочащие репутацию Собрания, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда». Восстановить в правах журналиста, лишенного аккредитации, разумеется, согласно своду норм, невозможно.

Отдельно в правилах прописаны обязанности корреспондента парламентского пула. «Уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные интересы, честь и достоинство Собрания, депутатов Собрания и сотрудников Собрания», – сказано в документе. И, конечно, «журналист должен лишь всесторонне и объективно освещать деятельность депутатов» – никаких колонок в рубрике «особое мнение».

Среди строгих требований – «не использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить депутатов, иных лиц, замещающих должности в Собрании, по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями». Тут, вероятно, придется пострадать авторам новостей про самых молодых депутатов ЗакСа, заметок про их косноязычные ответы избирателям, всем, кто намекает на депутатское безделье или же негативно отзывается о политических пристрастиях парламентариев. Среди последних наверняка будут репортеры газет политических партий.

Еще один пункт  – «не использовать права журналиста ... в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации». Теперь – никаких «по словам источников».

Не исключено, что в Мариинском дворце в ближайшее время могут появиться плакаты «Враг не дремлет – не болтай» на тот случай, если недобросовестный репортер все-таки проникнет в кузницу законодательных актов.

Кроме того, в документе сказано, что сотруднику СМИ нельзя вмешиваться в ход депутатских мероприятий, а именно осуществлять действия, «имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия», не позволительны и устные высказывания во время события. Еще одну норму правил наверняка одобрит любой пишущий корреспондент, который хоть раз ощущал над своим ухом назойливое щелканье фотоаппаратов папарацци: «Запрещено ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия».

Возможности аккредитованных на этом фоне ценны, как никогда. Журналист, согласно документу, может проходить в здание Мариинского дворца с 9 часов до 17 часов 45 минут ежедневно (в пятницу до 16.45), кроме выходных и праздничных дней. Счастливчик, получивших корочку парламентского пула, сможет пользоваться телефонами для связи с редакцией и иной техникой, установленной в некой специально отведенной для этого зоне. Среди бонусов – возможность узнавать о пресс-конференциях, работе комитетов и других мероприятиях ЗакСа. Снимать, при этом, где угодно журналист не имеет права, для фото и видео отведены Белый зал, Большой зал, Малый зал, фойе перед ним, Помпейский зал, Помпейский коридор, Ротонда и Красный зал. Другими словами: нечего с камерами по коридорам за депутатами носиться.

В любом месте Мариинского дворца журналист, согласно нормам, должен с честью нести свое имя, то есть бейдж – аккредитация должна быть устроена на одежде так, чтобы на ней читались имя, фамилия и издание. Форма одежды, к слову, не прописана, что наверняка исправят в следующей редакции правил.

Кстати, еще в декабре спикер петербургского ЗакСа обещал, что запретит вход в Мариинский дворец американским журналистам: «Это будет симметричным ответом на препятствование профессиональной деятельности российских журналистов в государственных органах США», – цитировали Макарова СМИ. 

Однако репортерам из США все еще доступны стены городского парламента: «Корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе из стран СНГ, аккредитуются при Собрании в установленном действующим законодательством порядке», – говорится в документе.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова отмечает, что часть пунктов, изложенных в положении, фактически дублируют положения Закон о СМИ, Конституции и Кодекс профессиональной этики журналистов: «Авторы положения об аккредитации наступили на привычные для региональных законодателей грабли – оно изобилует декларативными позициями фактически дублирующими правовые или этические стандарты из области медиаправа и профессиональной этики журналистов, установленные в других документах на федеральном уровне.  В то время, как Положение об аккредитации, как подзаконный нормативный акт,  не должно переписывать, а еще хуже пересказывать уже имеющиеся положения о правах и обязанностях журналистов, а должно устанавливать работоспособную процедуру аккредитации, внятные правила взаимоотношений между редакциями и аккредитующим органом, причем не нарушая при этом федеральное законодательство, регулирующее работу СМИ и журналистов. Не надо журналистов учить профессиональным стандартам, это не входит в задачи депутатов и не является целью такого документа, как Положение об аккредитации.  Но к сожалению, это типичная ошибка многих  региональных документов, регламентирующих аккредитацию журналистов».

По мнению Араповой, часть пунктов правил об аккредитации в Мариинский дворец противоречит Закону о СМИ, местами формулировки слишком неконкретные и позволяющие их применять произвольно, что недопустимо для правового акта: «Запрещено вмешиваться в ход мероприятия с помощью «других действий, отрицательно влияющих на ход мероприятия». Это именно нельзя делать? Чихать нельзя, каблуками цокать?» 

По ее словам, нарушением федерального закона будет отказ в аккредитации корреспондента, который не публикует материалы о деятельности ЗакСа: «А если на мероприятии не было ничего интересного и редактор не посчитал важным это освещать? По Закону о СМИ только редакция принимает решение, что публиковать, а что нет.  Получается, что ограничение журналиста издания в праве быть аккредитованным на том основании, что он был на мероприятии ЗакСа, но ничего не написал про него – прямое вмешательство в профессиональную самостоятельность редакции». 

Наконец, говорит Арапова, грубым нарушением презумпции невиновности является пункт о возможности лишить аккредитации по результатам проверки правоохранительных органов: «В положении говорится, что журналисту могут отказать в аккредитации в результате проверки правоохранительных органов, а результата может два – возбудят уголовное дело или откажут. И даже если возбудят, это не основание дискриминировать журналиста по его статусу свидетеля или подозреваемого по уголовному делу, его профессиональные права не могут быть ограничены ни работодателем, ни кем другим».

«К нам в Центр защиты прав СМИ обратились петербургские журналисты за консультацией по поводу этого Положения об аккредитации. Мы оцениваем ситуацию как создающую угрозу нарушения прав журналистов», – добавил эксперт.

Кстати, в Мариинском дворце уже пытались бороться за свободу слова и даже с тем же самым документом. В прошлый раз в правилах аккредитации в городской парламент прописали запрет свободного перемещения журналистов по парламенту, обязав отмечаться при входе и выходе из дворца и появляться на мероприятиях в сопровождении пресс-службы. Позже эти требования были отменены. Зато, спустя год, запреты коснулись уже обычных визитеров: их обязали появляться депутатских угодьях лишь в костюме и при галстуках. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02

«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль

«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26

Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»

16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44

«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава МИД РФ устроил разнос украинским властям
Экс-врача сборной США по гимнастике вновь обвинили в домогательстве
Кинопрокатчики отстояли медвежонка Паддингтона
Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ
Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву
Яблокам из Боснии и Герцеговины показали «красный свет» в России
Роскомнадзор заблокировал три паблика «ВКонтакте» после атак на школы в Перми и Бурятии
«Пригожинские» СМИ и Life «затроллили» Грудинина в Петербурге
Грудинин: Вопрос Исаакия должен быть решён на референдуме
Суд не стал штрафовать дальнобойщиков за не присвоенный статус иноагента и вернул дело в Минюст
Анатомия выборов депутата Нестеровой
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Ямагатский грипп перехитрил ВОЗ
«Танцуешь тверк? Скрепы Родины отверг!»
В поисках иранской революции
Как давали ход делу Грозовского
Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
«Арктика» пошла на утилизацию
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Сорок процентов - откат нормальный. Пальчики оближешь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа

Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву

Путин окунулся в прорубь

Новости компаний
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.