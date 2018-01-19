Тайваньское дело «Воентелекома»

На ниве импортозамещения отличилось петербургское детище скандального директора «Воентелекома» Николая Тамодина. Под видом дорогущей разработки Made in Russia военным всучен товар из Тайваня.

Руководство петербургской IT-компании «Ниеншанц» обвинено в хищении 130 млн рублей у Министерства обороны. Получив гособоронзаказ на цифровизацию армии, бизнесмены, как утверждает следствие, под видом собственной эксклюзивной продукции поставили зарубежный ширпотреб. Контракт был заключен в бытность бывшего руководителя «Ниеншанца» Николая Тамодина гендиректором «Воентелекома». В деле о тайваньских коммутаторах он числится свидетелем, но ему обязательно предоставят слово, доставив в Петербург из колонии.

Эпизод с коммутаторами отсылает к зачаточному телеком-состоянию Минобороны. В 2009 году объявили программу цифровизации Вооруженных сил. Она заключалась в демонтаже аналогового оборудования и укомплектовании современным.

В январе 2010-го гендиректором «Воентелекома», профильной структуры министерства, был назначен 32-летний Николай Тамодин. Выходец из Петербурга, программист, а главное – руководитель одной из известнейших IT-компаний России «Ниеншанц» (выручка в 2009-м составляла 4,4 млрд рублей, объем госконтрактов тоже исчислялся миллиардами).

Тамодину в «Воентелекоме» выдали неограниченный аванс, он отвечал новому работодателю взаимностью:

«Через 2 года «Воентелеком» вы не узнаете. Я уверен, он станет одним из ведущих современных предприятий в стране, объединившим команду уникальных специалистов по всей России», – цитировало Тамодина известное издание о высоких технологиях Cnews.

По странному стечению обстоятельств, «Ниеншанц» с 2010-го прописался в военных кабинетах, где обсуждалась программа цифровизации. Сотрудники компании участвовали в совещаниях и обсуждениях техзаданий. К концу года она получила подряд на поставку телеком-оборудования, причем, как считает военное следствие, устанавливала правила игры.

«Оснащение объектов Вооруженных сил цифровым оборудованием являлось новым проектом в практике Минобороны, в связи с чем стоимостные показатели на данные материалы и оборудование объективно проверить было чрезвычайно сложно», – сделали в СКР вывод, возможно, забыв о бизнес-опыте самого Тамодина.

«Ниеншанцу» нужно было поставить коммутаторы для создания локальных сетей. Компания предоставила заявку, из которой следовало, что она разработала и произвела своими силами эксклюзивную продукцию – «Коммутатор НШГК.460001.001». Цена за штуку, уверял «Ниеншанц», превышает 200 тысяч рублей.

Основным видом деятельности созданного в 1992 году «Ниеншанца» значилось производство электронно-вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации. Один из бывших сотрудников компании, впрочем, вспомнил в разговоре с «Фонтанкой», что действительно направление разработки в «Ниеншанце» существовало, но не сказать, что сильное.

«Какое-то ПО своими силами пытались собрать, конечно, но в основном развивали коммерческое направление, – пояснил собеседник. – Торговали «железом», слаботочкой, сетями. В 1990-х все, кому нужен был компьютер, знали рекламу «Ниеншанца».

Осенью 2010-го военные приняли расчетные материалы бизнесменов и закупили 762 коммутатора на 153 млн рублей.

Так сложилось, что технические характеристики НШГК полностью совпадали с коммутатором EDS-508A-MM-SC известного производителя из Тайваня Moxa Technology Inc. Можно даже сказать, что российский эксклюзив ничем не отличался от иностранного аналога. А если быть до конца честным, то НШГК и был тайваньским EDS.

Одна из дочерних компаний «Ниеншанца» имела статус официального дистрибьютора Moxa, закупала те самые коммутаторы для распространения в России. Их розничная цена по меркам 2010-го – от силы 30 тысяч рублей. По версии обвинения, на 762 комплектах из Тайваня маркировочные наименования Moxa и заводские номера были скрыты шильдами «Ниеншанца», упакованы в коробки с лейблами компании и отгружены в «Воентелеком» по цене 201 тысяча рублей за штуку.

В СКР возбудили уголовное дело по хищению 131 млн рублей. Обвинение получил исполнительный директор «Ниеншанца» Сергей Власов. Фактический основатель компании, 58-летний Виктор Ярутов, тоже значится обвиняемым. Но он, кажется, недоступен. По данным «Фонтанки», после финансовой проверки Минобороны, которая и выявила покупку тайваньских коммутаторов по заоблачным ценам, и заявления руководителя Главного военного следственного управления СКР Александра Сорочкина о проблемах у «Ниеншанца» бизнесмен уехал из России. Судя по соцсетям, постоянным пристанищем семьи Ярутовых стала восточная Италия.

Расследование завершено в отношении Власова. Дело поступило в Преображенский суд Москвы, но было передано по подсудности во Фрунзенский суд Петербурга. Денежные средства из Минобороны переводились на счет «Ниеншанца» в банке, расположенном во Фрунзенском районе.

Николай Тамодин значится в этом уголовном деле свидетелем, но находится в изоляции по другому эпизоду. За хищение более 700 млн рублей он получил в 2015 году шесть лет колонии. Наверняка прокуратура пожелает его допросить, и бывшего телеком-менеджера привезут в Петербург.

Компания «Ниеншанц» ликвидирована вследствие банкротства в ноябре 2013 года.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»