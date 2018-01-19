В дома на Крыленко возвращают тепло

Ремонтные работы на теплотрассе в Невском районе Петербурга завершили вечером 19 января.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосетях Санкт-Петербурга», специалисты заменили 15 метров трубопровода на улице Крыленко, 11. В 17.05 работы закончили, в дома начало поступать тепло.

Заваренную трубу прорывало дважды за сутки. Днем прорыв обнаружили на улице Тельмана, дефект устранили, и сразу же трубопровод лопнул возле соседнего дома на улице Крыленко.

Ещё ждут окончания ремонта теплотрассы на Кронштадтской улице. Там без тепла остались 11 жилых домов. Мерзнуть горожанам придется как минимум до девяти вечера 19 января.