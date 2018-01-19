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20.01.2018 13:29

«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»

Кандидат в президенты Павел Грудинин всю пятницу провел в Петербурге с избирателями. Венера Галеева сходила на одну из встреч, чтобы посмотреть в лицо новому герою политической арены России.
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
"Фонтанка.ру"

На встречу шла с большими ожиданиями. Самый многообещающий кандидат. Похож на человека. Все, кто разговаривают с ним больше тридцати минут, начинают немедленно хотеть в его совхоз. В Средние века про таких говорили: заключил сделку с дьяволом.

Встреча происходила в «Колизее». Раньше это был нормальный кинотеатр, а теперь то ли концертный зал, то ли сельский клуб с гардеробом (будете в "Колизее" – не подходите к гардеробу, это ловушка). Пускали по билетам. Билеты раздавали бесплатно – они были нужны, чтобы пришло ровно столько людей, сколько посадочных мест.

Мест было задумано 700.  Организаторы проявили пессимизм и легкомыслие.  Желающих посмотреть на Грудинина и, если повезет, попроситься в его совхоз, оказалось намного больше. Как они прорвались без билетов – бог весть. Средний возраст аудитории – лет шестьдесят.

«Колизей» не успел оправиться после новогоднего чеса. Грудинин и его сторонники предстали на фоне пришпиленных по краям сцены бутафорских подарков и искусственной елки, задвинутой в угол. К потолку сиротливо жался неизвестно каким ветром занесенный сюда белый шарик. Над подарками и елкой гордо реяли агитационные баннеры со стилизованной галочкой в эпицентре.

Грудинин опаздывал, поэтому сначала всем показали кино про него как хозяйствующего субъекта. В совхоз захотелось даже мне. Ну, может быть, не навсегда. И отпустило, кстати, быстро.

Потом начали выступать доверенные лица Грудинина и окончательно испортили всю магию.

Во-первых, они спалили природу ажиотажа. Выяснилось, что в «Колизей» съехались группы поддержки из Карелии, Пскова, Великого Новгорода, с Вологодчины и Ленинградской области. То есть Петербург получился вовсе не такой молодец, как казалось в очереди к входной двери.

Доверенное лицо, кинорежиссер и депутат Владимир Бортко ввернул в свою речь опасную цитату: «Это как один парень сказал: приведите меня к нему, я хочу видеть этого человека». «Один парень» – это Хлопуша. А «человек» – Емельян Пугачев. Впрочем, аудитория сидела как вкопанная и провокацию, похоже, не выкупила.

Доверенное лицо Евгений Ульянов из Ульяновска заявил, что Грудинин уже победил, потому что «дал людям веру, что человек может сопротивляться этой антинародной власти». Аудитория безмолвствовала. Наконец, когда публицист Юрий Белов начал рассказывать, что стране нужна «новая индустриализация», в зале не выдержали и заорали «слово Грудинину!»

Грудинин слово взял. Выстроено оно было в жанре ответов на лаконичные и емкие вопросы, приплывшие в виде записочек из зала. Второй вопрос был «Как попасть к вам на работу?»

Если коротко – никак. Вакансий нет уже лет шесть.

«Как проводить деприватизацию?» (если что – квартиры не отберут), «Ваше отношение к Госплану?», «А что будет, если вы выборы выиграете, а они власть не отдадут?»

Тут Грудинин посмотрел в зал с искренним сочувствием: «Вы же все выйдете. Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»

Действительно, никогда такого не было.

«Как решить проблему наркомании и алкоголизма?», «Как вы относитесь к традиционным ценностям?», «Как восстановить отношения с Западом?» (про Запад правильный ответ – никак, у России нет друзей, у нее есть интересы. Восстанавливать отношения – неинтересно).

«В случае победы ваше решение по Думе?»

«А вы знаете, – внезапно сказал Грудинин. – Там много патриотов. Но у них нет возможности свободного волеизъявления. Надо им такую возможность дать. А если оно у них не получится, так у президента есть полномочия, сами знаете какие».

Я бы на месте ограниченных в волеизъявлении патриотов напряглась.

Еще Грудинин обещал сократить содержание президента, то есть себя, в десять раз – и все лишние деньги отдать детям войны.

До публики, похоже, что-то начало доходить, и поступил вопрос «А до какой степени свободно смогут перемещаться по миру граждане РФ?». «Хочет ехать – пускай едет», – ответил кандидат.

А под занавес кандидата заявил: «Отечество в опасности! Это главное, что нас объединяет».

Лев Троцкий ворохнулся было в гробу, но передумал.

Девальвировала всю эту красоту одна-единственная фраза.

«Главное – прийти на выборы и проголосовать. Я надеюсь, что вы отдадите свой голос за меня».

То есть прекрасный, успешный и активный мужчина Павел Грудинин не призывает, а всего лишь «надеется». Потом он зачем-то напомнил публике, что Петербург – это тот город, в котором он «впервые поцеловал девушку».

Интересно, ей он тоже сказал: «Главное – прийти и поцеловаться. Я надеюсь, ты решишь это сделать со мной»?

А Московская область не приехала. С одной стороны, «Колизей» не резиновый. С другой – есть мнение, что она, зараза, наверняка знает, для кого эта роза цвела.

Начинайте, короче, поднимать поисковый запрос "как переехать в Московскую область" – в апреле будет дороже.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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