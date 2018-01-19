Владимир Владимирович может и без штаба

В Петербурге никак не могут определить, кто будет руководить региональным штабом Путина. Помогать на пути к президентству оказалось слишком много желающих.

Выборы главы петербургского штаба Путина – одна из немногих интриг президентской кампании – 2018. Борьба за это место разворачивалась по меньшей мере в течение полугода. За эти месяцы один из претендентов потерял должность, другой – миллионы. Будущее остальных пока не определено.

Месяц назад в России были объявлены президентские выборы. Три недели назад инициативная группа предложила выдвинуть кандидатом в президенты Владимира Путина. 10 января в Москве открылся федеральный штаб кандидата – действующего президента. За это время в Петербурге обучили волонтеров, собрали подписи, развесили агитационные плакаты в поддержку самовыдвиженца, арендовали помещение под его штаб, обставили мебелью и подключили компьютеры, но сам штаб так и не появился.

В среду, 17 января, «Фонтанка» оказалась в офисе на Красногвардейской площади, дом 3. Этот адрес соответствует тому, что указан на сайте кампании putin2018.ru в разделе «контакты в Санкт-Петербурге». В офисе «Фонтанка» встретила бывшего члена Горизбиркома Дмитрия Карасева, оказывающего правовую поддержку избирательному штабу. На данный момент он – единственный его официально оформленный сотрудник. В этом качестве Карасев поделился с «Фонтанкой» новостью: ветеран Василий Волобуев, 18-летняя студентка Анна Шуранова и генеральный директор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня назначены руководить предвыборным штабом Владимира Путина в его родном городе.

Одновременно на портале «Форпост Северо-Запад», который связывают с Горным университетом, появилась информация о другой комбинации фамилий. В ней не было господина Петрени, зато сопредседателем назывался ректор Горного Владимир Литвиненко. Спустя несколько часов там же появилась информация о поздравлениях Литвиненко, поступивших от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, вице-губернатора Игоря Албина и даже замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Высокий чиновник будто бы позвонил Литвиненко и, как утверждает «Форпост», выразил надежду, что «те информационные вбросы, которые сегодня мучают Санкт-Петербург, и непонятная информация, которая распространяется в городе, прекратятся». К вечеру в то, что сопредседателем действительно станет Литвиненко, уверовали даже в Смольном, вероятность этого назначения подтвердил «Фонтанке» вице-губернатор Константин Серов.

В четверг, 18 января, в стенах Горного анонсировали пресс-конференцию. В приглашении для журналистов значилось, что в ней будет участвовать «руководитель избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге, ректор Горного университета Владимир Литвиненко». Никаких сопредседателей, зато вместо них – заместитель руководителя штаба, спикер регионального ЗакСа Вячеслав Макаров. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе Горного, добиться согласия на участие сопредседателей – ветерана и студентки - не удалось. Кроме того, по каким-то причинам в Горном не могли связаться с господином Карасевым. «Почему-то не берет трубки, вот вы до него дозванивались вообще?» – недоумевали аппаратчики самопровозглашенного штаба.

Вишенка на торте появилась вечером – федеральный штаб Путина также назначил пресс-конференцию, на которой должны были быть оглашены имена руководителей региональных кампаний. По случайному совпадению время пресс-конференции в Горном и брифинга в Гостином дворе в столице совпало – 19 января 16:00.

До середины дня пятницы, 19 января, заинтересованная общественность гадала, что будет, если в Гостином дворе и в Горном назовут разные фамилии. Но и в Москве, и в Петербурге решили не рисковать. В 14 часов в Горном сообщили, что по «техническим причинам» пресс-конференция главы регионального избирательного штаба Путина отменена, а сам Владимир Литвиненко вылетел в Москву.

В московском же Гостином дворе просто решили отмолчаться. На вопрос об участии ректора Горного в кампании Путина сопредседатель федерального штаба Елена Шмелева ответила, что «все доверенные лица так или иначе включены в кампанию». «Все те предложения, которые есть, фактически усиливают позицию друг друга и фактически сейчас речь идет об оптимальной конфигурации для решения избирательных задач», – добавила она, отметив, что сегодня-завтра по поводу Петербурга пройдет отдельное совещание.

Борьба за кураторство над штабом №1 в Петербурге велась больше полугода, и в основном негласно.

Среди тех, кому могло быть доверено управлять кампанией Владимира Путина в регионе, называли представителей Смольного, полпредства, Мариинского дворца и доверенных персон не из власти.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вполне мог видеть себя в этой роли. Хотя бы потому, что ЕР имеет необходимую для проведения кампании инфраструктуру.

Говорили о вице-губернаторе Константине Серове, с недавних пор отвечающем за внутреннюю политику в городе. В его команду в 2017 году трудоустроились серьезные политконсультанты – Александр Ершов и Александр Серавин.

Другой претендент – полпред Николай Цуканов до финального розыгрыша не дошел. Его сменили в администрации президента на Александра Беглова. Тем не менее почти до последнего посылавшие ему лучи поддержки отдельные калининградские СМИ прочили чиновнику штабной пост. В некоторых публикациях авторы не только хвалили Цуканова, но и указывали на недостатки его потенциальных соперников, в том числе представителей Смольного и в прошлом бессменного главы президентского штаба в городе, ректора Горного Владимира Литвиненко. Кампания против него в свою очередь началась еще летом 2017 года. По крайней мере, конспирологи считают, что не случайно тогда по СМИ прошла внезапная волна негативных и разоблачительных публикаций о Литвиненко: например, что состояние самого богатого в России ректора снизилось на 50 миллионов долларов, а проживающая в Европе дочь Ольга вступила в организацию Михаила Ходорковского.

После смены Цуканова красок выборной картине добавил пришедший на пост полпреда по СЗФО Александр Беглов, некогда и.о. губернатора в Петербурге. О нем сразу заговорили как о возможном сменщике Георгия Полтавченко, а по СМИ и блогам прошла очередная волна слухов об отставке петербургского градоначальника. Тем не менее полпредство и Смольный установили партнерский режим: предполагалось, что именно на плечах сотрудников этих органов лежит негласная обязанность составить списки кандидатов в доверенные лица, председателей регионального штаба и перенаправить их на Старую площадь, где расположена администрация президента.

Какой бы в итоге штаб Путина в Петербурге ни появился, надо понимать, что на фактический результат выборной гонки это не повлияет. Более того, пост главы избирательного штаба вовсе не гарантирует привилегий после 18 марта. Хоть в определенных политических кругах и бытует уверенность, что эта должность станет трамплином для новых кадровых высот.

Единственное, что можно в этой ситуации констатировать: петербургские элиты в борьбе за внимание персоны №1 основательно не сошлись во мнениях. Тяжеловес-ректор Горного Литвиненко в коалиции со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым могут оказаться удачливее прочих, желающих помочь президенту. Иначе для них это может оказаться опасной игрой. Так ли это – мы узнаем в начале следующей недели. Что же касается Георгия Полтавченко, то он поступил мудро, в разгар этой катавасии оказавшись в Мадриде на туристической конференции.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»