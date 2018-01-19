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19.01.2018 18:30

СМИ: СКА остается самым богатым клубом в КХЛ

Стали известны бюджеты клубов Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает 19 января «Чемпионат.com», первое место безоговорочно занял петербургский СКА – 2,589 млрд рублей.

Самые большие оклады у нападающих Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. Конкретные суммы не называются, но отмечается, что также более 100 млн рублей в год получают вратарь Микко Коскинен, защитники Вячеслав Войнов, Алексей Белов и форвард Никита Гусев.

На втором месте по размеру бюджета московский ЦСКА – 2,258 млрд. Третье место занял казанский «Ак Барс» – 1,672 млрд.

Самыми бедными оказались рижское «Динамо» (327 млн руб.), тольяттинская «Лада» (395 млн) и владивостокский «Адмирал» (460 млн).

 

 


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10.01.2018 13:00
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