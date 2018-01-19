Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге

Зимний формат «Гонки Героев» впервые пройдёт в Санкт-Петербурге, на курорте «Игора», 24 февраля.

Как сообщают 19 января организаторы, забег будет проходить по шестикилометровой трассе, на которой установлены свыше 30 самых разнообразных препятствий. Отмечается, что ограничений для участия нет. Билеты можно приобрести на сайте лигагероев.рф. В стоимость входят страховка, развлечения в фан-зоне для всех возрастов, тёплые душевые и раздевалки, манишки и жетоны с гравировкой.

«Гонка Героев» – военно-спортивное соревнование. Изначально гонка проводилась в Москве, затем распространилась в регионах. В 2015-м соревнование впервые прошло в Санкт-Петербурге. Напомним, что «Фонтанка» стала одним из первых участников гонки.