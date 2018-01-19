Еще
23:52 19.01.2018
Пришлите свою новость!
23:51
Климкин анонсировал личную встречу Порошенко и Трампа
23:34
На Московском шоссе – четвёртый погибший пешеход с начала года
23:23
Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок
23:17
Очевидцы: Лестница на Маршала Жукова рухнула из-за габаритного оборудования для лифтов
23:00
Петербуржец, забыв, где припарковался, заявил об угоне, а авто и правда было в розыске
22:53
МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду
22:47
В ДТП под Омском погибли пять человек
22:38
СК возбудил дело об избиении врача скорой в Твери
22:25
Судну с комплектующими для С-400 пришлось вернуться в Усть-Лугу
22:14
Глава МИД РФ устроил разнос украинским властям
21:56
На Кронштадтской заварили лопнувшую трубу
21:41
Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»
21:34
Война с погодой в ЦПКиО завершилась заливкой катка
21:28
К Новой Голландии хотят построить еще одну переправу
21:22
Шатов может уйти в «Локомотив»
21:17
Экс-врача сборной США по гимнастике вновь обвинили в домогательстве
21:09
Пентагон: РФ и КНР - главные военные противники США
20:30
«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января
20:26
Начальник Пушкинского ОМВД снят с должности
19:55
В многоэтажке на Маршала Жукова лестница провалилась в подвал
19:51
СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
19:28
Получившая фотографию мертвой внучки петербурженка простила коллектора за 80 тысяч
19:19
На «Московской» не нашли взрывчатки
19:02
Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу
18:45
В дома на Крыленко возвращают тепло
18:41
«Московскую» закрыли на проверку
18:30
СМИ: СКА остается самым богатым клубом в КХЛ
18:21
Полицейские уходили из пробки на Литейном и застряли в ней
18:18
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге
18:11
Штаб Путина останавливает сбор подписей: полутора миллионов достаточно
18:07
В 2017 году установлен новый рекорд по количеству авиапассажиров в мире
18:06
БДТ готовит спектакль-сериал с саундтреком из Twin Peaks
18:00
Кинопрокатчики отстояли медвежонка Паддингтона
17:36
У Лесного проспекта построят 10-этажный отель
17:32
Экс-директор Фонда капремонта Ленобласти Пранович отправился под домашний арест
17:28
«Транснефть» увеличила экспорт нефти через Усть-Лугу почти на 9%
17:24
«Главстрою-СПб» отказали в повышении застройки в Юнтолово до 75 метров
17:20
На КАД в выходные частично закроют движение
17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа
17:15
Комитет по инвестициям: Проблем с размещением животных в океанариуме в Купчино не будет
17:11
Российских гандболисток лишили медалей молодежного чемпионата Европы за допинг
17:01
"Новочеркасскую" открыли для пассажиров
16:56
В Стрельне согласовали новую гостиницу
16:47
Неинтересные наркоманам опиоиды с антидотом врачи смогут выписывать страдающим от боли
16:46
"Новочеркасскую" закрыли на проверку
16:45
Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
16:43
Олигарху Керимову разрешили съездить на родину
16:40
«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»
16:23
Авиатрафик Финляндии достиг рекордных показателей
16:20
Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ
16:16
Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву
16:05
Чиновники не разрешили строить в Пушкине жилые дома для ученых
15:59
Двоюродный брат главы Ленобласти уходит из чиновников в бизнесмены
15:55
С «могилы телевизора» в администрации Кировского района исчезли цветы
15:52
Красноярские полицейские посмотрели «Движение вверх» вне зависимости от приказа
15:50
Необыкновенные палаты для матери и ребенка открыли в Центре Алмазова
15:44
«Лаборатория Касперского» потеряла 8% американского рынка
15:42
Несложившаяся жизнь и десяток велосипедов вернули петербуржца за решетку
15:38
В Ломоносове достроили советский торговый центр
15:33
Помощница экс-депутата Нестеровой: Взятки брались под выборы
15:32
В Уткиной заводи без тепла остались несколько тысяч петербуржцев
15:28
BECAR: В Петербурге за год ввели в шесть раз меньше объектов торговой недвижимости
15:23
Автобус в Казахстане мог вспыхнуть из-за бензиновой горелки
15:19
Манчини рассказал, что хочет пригласить в «Зенит» 19-летнего хавбека «ПСЖ»
15:14
На территории будущего океанариума не позволили проживать животным
15:11
В Горном передумали проводить пресс-конференцию главы регионального штаба Путина
15:05
Яблокам из Боснии и Герцеговины показали «красный свет» в России
14:58
Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов
14:53
СМИ: Напавший на школьников в Улан-Удэ был националистом
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
19.01.2018 18:18

Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге

Зимний формат «Гонки Героев» впервые пройдёт в Санкт-Петербурге, на курорте «Игора», 24 февраля. 

Как сообщают 19 января организаторы, забег будет проходить по шестикилометровой трассе, на которой установлены свыше 30 самых разнообразных препятствий. Отмечается, что ограничений для участия нет. Билеты можно приобрести на сайте лигагероев.рф. В стоимость входят страховка, развлечения в фан-зоне для всех возрастов, тёплые душевые и раздевалки, манишки и жетоны с гравировкой.

«Гонка Героев» – военно-спортивное соревнование. Изначально гонка проводилась в Москве, затем распространилась в регионах. В 2015-м соревнование впервые прошло в Санкт-Петербурге. Напомним, что «Фонтанка» стала одним из первых участников гонки. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00

В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса

До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
ГК «Эталон»
19.01.2018 16:12

Группа «Эталон» построит детский сад в Московском районе в 2018 году

Группа «Эталон» (представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 2018 года завершит строительство современного детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро
Setl City
19.01.2018 11:50

В ЖК «ЗимаЛето» откроется частный детский сад

В ЖК «ЗимаЛето», который Setl City возводит неподалеку от метро «Ладожская», в конце января откроется частный детский сад-ясли «Мери Поппинс и друзья». Дошкольное учреждение расположится по адресу: пр. Энергетиков, д. 9, корп. 3.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января
Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге
Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
С «могилы телевизора» в администрации Кировского района исчезли цветы
На территории будущего океанариума не позволили проживать животным
Суд не стал штрафовать дальнобойщиков за не присвоенный статус иноагента и вернул дело в Минюст
На месте строительства трассы «на костях» у Экспофорума проведут новые изыскания
Взрывчатку на «Сенной площади» не нашли
Станцию «Технологический институт» закрыли на вход
Как Тучков поставили в безопорное положение
Мишке Паддингтону ищут защиты у Медведева
Градсовет придавили памятниками
И целого города мало. Пригожин хочет прирастить Петербург островами
Панорама «Прорыв»: за сутки до Путина
На Поклонной горе показали половину работы
Разделяй и сдавай. Мусор
«Взломаны и похищены»: муниципалы объяснили расчет отката
Фрунзенский радиус может не доехать до мундиаля
«Воину-В» дали зеленый свет в Ульянке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа

Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву

Путин окунулся в прорубь

Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00
В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса
До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
ГК «Эталон»
19.01.2018 16:12
Группа «Эталон» построит детский сад в Московском районе в 2018 году
Группа «Эталон» (представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 2018 года завершит строительство современного детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро
Setl City
19.01.2018 11:50
В ЖК «ЗимаЛето» откроется частный детский сад
В ЖК «ЗимаЛето», который Setl City возводит неподалеку от метро «Ладожская», в конце января откроется частный детский сад-ясли «Мери Поппинс и друзья». Дошкольное учреждение расположится по адресу: пр. Энергетиков, д. 9, корп. 3.
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Строительный холдинг «ПСК»
18.01.2018 16:20
Комплекс апартаментов LIKE: первый блок за месяц «подрос» на два этажа
На строительной площадке комплекса апартаментов LIKE продолжаются монолитные работы. На первом блоке (секция Sky*) в январе установлены монолитные конструкции 8 этажа, возведены кирпичные стены и газобетонные перекрытия 4-го этажа.
Фото предоставлено банком УБРиР
18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35
В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
Магазин "Кей"
15.01.2018 18:15
Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ
Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.