Штаб Путина останавливает сбор подписей: полутора миллионов достаточно

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты будет остановлен, сообщил 19 января сопредседатель его предвыборного штаба Сергей Когогин.

Как передает РБК, Когогин уточнил, что сбор остановят 22 января, в понедельник, а сейчас за Путина подписались уже полтора миллиона человек. Почти во всех регионах страны работают штабы президентской кампании действующего главы страны. Там, где их еще не закончили формировать — в Ставрополе, Астраханской области, Мурманской области, Карачаево-Черкесии и Петербурге, — открыть штабы планируют уже завтра, 20 января.

Путин, напомним, идет на выборы как самовыдвиженец, сбор подписей в его поддержку начался 5 января. Сбор ведет «Единая Россия», ОНФ и «Волонтеры Победы». Самовыдвиженцы, согласно закону, должны собрать минимум 300 тысяч подписей, а кандидаты от партий — 100 тысяч. Сдать их в ЦИК необходимо до 31 января.

Известно, что кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому удалось к текущему моменту собрать 105 тысяч подписей, а кандидату от «Партии роста» Борису Титову — 100,7 тысячи. Об этом сообщали в СМИ представители их избирательных штабов.