В 2017 году установлен новый рекорд по количеству авиапассажиров в мире

В 2017 году авиарейсами воспользовались рекордные 4,1 млрд человек по всему миру, сообщает 19 января сайт ООН со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации ИКАО. За 12 месяцев было выполнено порядка 37 млн рейсов.

Как отмечают в ИКАО, импульс развитию авиаперевозок придало увеличение объема инвестиций в экономику развивающихся стран, а также рост количества лоукостеров, предлагающих билеты по минимальным ценам с минимальным уровнем обслуживания.

Отмечается также, что низкая цена на нефть, а значит, и авиационное топливо, позволила компаниям сдержать рост цен и таким образом стимулировать перевозки. Цена на авиакеросин в 2017 году увеличилась на 25% по сравнению с 2016-м, оставаясь при этом гораздо ниже цен в течение десяти лет до этого.

По географическому распределению Европа остается крупнейшим авиарынком мира, занимая 37% от общего объема перевозок и показывая устойчивый рост в 8,1% к 2016 году. На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион, имеющий 29%, с приростом 9,6%. Северная Америка занимает 13% глобального рынка, при этом демонстрируя самый медленный рост в 4,9% среди других регионов. На Латинскую Америку и Карибскую зону вместе приходится 4% мировых авиаперевозок, при этом регион растет быстрее других, имея увеличение в 10% к 2016 году. Африка занимает 3% мирового рынка, демонстрируя рост в 7,6%, что чуть лучше предыдущих показателей.

Лоукостеры в 2017 году перевезли 1,2 млрд пассажиров, что составляет порядка 30% от общего количества. Грузовые перевозки увеличились на 9,6%, что позволило заявить о существенных объемах роста. В 2016-м этот показатель был лишь 3,8% к 2015 году.