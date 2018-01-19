Кинопрокатчики отстояли медвежонка Паддингтона

Фильм «Приключения Паддингтона-2» выйдет в российский прокат 20 января. Решение принято по итогам совещания у министра культуры.

Об этом 19 января сообщает RNS со ссылкой на Сергея Ершова — главу компании «Вольгафильм», прокатчика картины. По его словам, вернуть фильму более ранние даты показов удалось благодаря личному вмешательству в ситуацию Владимира Мединского и Федора Бондарчука. В СМИ пишут, что перенос премьеры на февраль был невыгоден Бондарчуку, поскольку тогда же у его компании Art Pictures выходят две картины — «Селфи» и «Лёд».

В кино «Приключения Паддингтона-2» ждали 18 января. Однако премьеру отодвинули на 1 февраля. Как сообщали в СМИ, это было сделано, чтобы поддержать в прокате отечественные блокбастеры, в частности «Движение вверх». В ответ Ассоциация кинопрокатчиков России опубликовала письмо, где обвинила Минкультуры во вмешательстве в деятельность кинотеатров. В поддержку ведомства выступили прозаик Юрий Поляков, режиссёр Фёдор Бондарчук, продюсеры Дмитрий Рудковский и Пётр Ануров, а также глава компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов — они опубликовали в «Российской газете» письмо с требованием протекционистских мер для отечественных фильмов.