Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%

В 2017 году компания LEGENDA Intelligent Development реализовала недвижимость на 7,1 млрд рублей. Это на 40% выше результатов 2016 года. Средняя цена продажи жилья в течение года увеличилась почти на 20%.

В 2017 году доля ипотечных сделок в LEGENDA составила 65,7% (в 2016 году – 57,6%). Для покупателей smart*-квартир в проектах LEGENDA ипотека чаще всего выступает в качестве «ипотечного лифта»: человек рассчитывал на один бюджет, но, найдя полностью удовлетворяющий его продукт по более высокой цене, обратился в банк.

В зависимости от объекта, локации и стадии готовности цены на квартиры в smart-объектах компании отличаются от рынка на 20-30%.

«В течение года наша компания демонстрировала рост как по натуральным, так и финансовым показателям, – поясняет руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов. – Результаты, которые мы наблюдали в течение года, еще раз показали, что LEGENDA живет в параллели с рынком, задавая собственные тренды и правила».

Наибольший рост цены во всех строящихся объектах компании зафиксирован на квартиры с тремя спальнями: в «LEGENDA Дальневосточного» цена в течение года увеличилась на 16%, в «LEGENDA Комендантского» (1 очередь) – на 24,8%, в «LEGENDA Героев» – на 32,5%.

На текущий момент в активной стадии строительства находятся три smart-объекта LEGENDA: «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев». Два из них – «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» (1 очередь) – планируется завершить в конце 2018 года. В течение года компания готова вывести на рынок вторую очередь smart-проекта «LEGENDA Героев», начать продажи в премиальном проекте на Институтском пр., а также представить новый проект в сегменте «премиум» на улице Чапыгина.

*Умный

Legenda Комендантского - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», разрешение на строительство №78-0150479.1-2015 от 10 октября 2016, проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев - застройщик ООО "Легенда-Инвест", разрешение на строительство №78-0080251.1-2016 от 24 ноября 2016, проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО" разрешение на строительство №78-012-0316-2015 от 21 октября 2015 года, проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

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