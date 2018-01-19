Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%

Еще
23:54 19.01.2018
Пришлите свою новость!
23:51
Климкин анонсировал личную встречу Порошенко и Трампа
23:34
На Московском шоссе – четвёртый погибший пешеход с начала года
23:23
Президент Египта объявил о намерении баллотироваться на второй срок
23:17
Очевидцы: Лестница на Маршала Жукова рухнула из-за габаритного оборудования для лифтов
23:00
Петербуржец, забыв, где припарковался, заявил об угоне, а авто и правда было в розыске
22:53
МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду
22:47
В ДТП под Омском погибли пять человек
22:38
СК возбудил дело об избиении врача скорой в Твери
22:25
Судну с комплектующими для С-400 пришлось вернуться в Усть-Лугу
22:14
Глава МИД РФ устроил разнос украинским властям
21:56
На Кронштадтской заварили лопнувшую трубу
21:41
Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»
21:34
Война с погодой в ЦПКиО завершилась заливкой катка
21:28
К Новой Голландии хотят построить еще одну переправу
21:22
Шатов может уйти в «Локомотив»
21:17
Экс-врача сборной США по гимнастике вновь обвинили в домогательстве
21:09
Пентагон: РФ и КНР - главные военные противники США
20:30
«Фонтанка» за 60 секунд - 15-19 января
20:26
Начальник Пушкинского ОМВД снят с должности
19:55
В многоэтажке на Маршала Жукова лестница провалилась в подвал
19:51
СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
19:28
Получившая фотографию мертвой внучки петербурженка простила коллектора за 80 тысяч
19:19
На «Московской» не нашли взрывчатки
19:02
Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу
18:45
В дома на Крыленко возвращают тепло
18:41
«Московскую» закрыли на проверку
18:30
СМИ: СКА остается самым богатым клубом в КХЛ
18:21
Полицейские уходили из пробки на Литейном и застряли в ней
18:18
Зимняя «Гонка Героев» впервые пройдет в Петербурге
18:11
Штаб Путина останавливает сбор подписей: полутора миллионов достаточно
18:07
В 2017 году установлен новый рекорд по количеству авиапассажиров в мире
18:06
БДТ готовит спектакль-сериал с саундтреком из Twin Peaks
18:00
Кинопрокатчики отстояли медвежонка Паддингтона
17:36
У Лесного проспекта построят 10-этажный отель
17:32
Экс-директор Фонда капремонта Ленобласти Пранович отправился под домашний арест
17:28
«Транснефть» увеличила экспорт нефти через Усть-Лугу почти на 9%
17:24
«Главстрою-СПб» отказали в повышении застройки в Юнтолово до 75 метров
17:20
На КАД в выходные частично закроют движение
17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа
17:15
Комитет по инвестициям: Проблем с размещением животных в океанариуме в Купчино не будет
17:11
Российских гандболисток лишили медалей молодежного чемпионата Европы за допинг
17:01
"Новочеркасскую" открыли для пассажиров
16:56
В Стрельне согласовали новую гостиницу
16:47
Неинтересные наркоманам опиоиды с антидотом врачи смогут выписывать страдающим от боли
16:46
"Новочеркасскую" закрыли на проверку
16:45
Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
16:43
Олигарху Керимову разрешили съездить на родину
16:40
«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»
16:23
Авиатрафик Финляндии достиг рекордных показателей
16:20
Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ
16:16
Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву
16:05
Чиновники не разрешили строить в Пушкине жилые дома для ученых
15:59
Двоюродный брат главы Ленобласти уходит из чиновников в бизнесмены
15:55
С «могилы телевизора» в администрации Кировского района исчезли цветы
15:52
Красноярские полицейские посмотрели «Движение вверх» вне зависимости от приказа
15:50
Необыкновенные палаты для матери и ребенка открыли в Центре Алмазова
15:44
«Лаборатория Касперского» потеряла 8% американского рынка
15:42
Несложившаяся жизнь и десяток велосипедов вернули петербуржца за решетку
15:38
В Ломоносове достроили советский торговый центр
15:33
Помощница экс-депутата Нестеровой: Взятки брались под выборы
15:32
В Уткиной заводи без тепла остались несколько тысяч петербуржцев
15:28
BECAR: В Петербурге за год ввели в шесть раз меньше объектов торговой недвижимости
15:23
Автобус в Казахстане мог вспыхнуть из-за бензиновой горелки
15:19
Манчини рассказал, что хочет пригласить в «Зенит» 19-летнего хавбека «ПСЖ»
15:14
На территории будущего океанариума не позволили проживать животным
15:11
В Горном передумали проводить пресс-конференцию главы регионального штаба Путина
15:05
Яблокам из Боснии и Герцеговины показали «красный свет» в России
14:58
Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов
14:53
СМИ: Напавший на школьников в Улан-Удэ был националистом
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
19.01.2018 17:44

Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%

Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%
LEGENDA Intelligent Development

В 2017 году компания LEGENDA Intelligent Development реализовала недвижимость на 7,1 млрд рублей. Это на 40% выше результатов 2016 года. Средняя цена продажи жилья в течение года увеличилась почти на 20%.

В 2017 году доля ипотечных сделок в LEGENDA составила 65,7% (в 2016 году – 57,6%). Для покупателей smart*-квартир в проектах LEGENDA ипотека чаще всего выступает в качестве «ипотечного лифта»: человек рассчитывал на один бюджет, но, найдя полностью удовлетворяющий его продукт по более высокой цене, обратился в банк.

В зависимости от объекта, локации и стадии готовности цены на квартиры в smart-объектах компании отличаются от рынка на 20-30%.

«В течение года наша компания демонстрировала рост как по натуральным, так и финансовым показателям, – поясняет руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов. – Результаты, которые мы наблюдали в течение года, еще раз показали, что LEGENDA живет в параллели с рынком, задавая собственные тренды и правила».  

Наибольший рост цены во всех строящихся объектах компании зафиксирован на квартиры с тремя спальнями: в «LEGENDA Дальневосточного» цена в течение года увеличилась на 16%, в «LEGENDA Комендантского» (1 очередь)  – на 24,8%, в «LEGENDA Героев» – на 32,5%. 

На текущий момент в активной стадии строительства находятся три smart-объекта LEGENDA: «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев». Два из них – «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» (1 очередь) – планируется завершить в конце 2018 года. В течение года компания готова вывести на рынок вторую очередь smart-проекта «LEGENDA Героев», начать продажи в премиальном проекте на Институтском пр., а также представить новый проект в сегменте «премиум» на улице Чапыгина.

*Умный

Legenda Комендантского -  застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», разрешение на строительство №78-0150479.1-2015 от 10 октября 2016, проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda Героев -  застройщик ООО "Легенда-Инвест", разрешение на строительство №78-0080251.1-2016 от 24 ноября 2016, проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

Legenda Дальневосточного -  застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО" разрешение на строительство №78-012-0316-2015 от 21 октября 2015 года, проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00

В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса

До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
LEGENDA Intelligent Development
19.01.2018 17:44

Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%

В 2017 году компания LEGENDA Intelligent Development реализовала недвижимость на 7,1 млрд рублей. Это на 40% выше результатов 2016 года. Средняя цена продажи жилья в течение года увеличилась почти на 20%.
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50

«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»

С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
У Лесного проспекта построят 10-этажный отель
«Главстрою-СПб» отказали в повышении застройки в Юнтолово до 75 метров
Комитет по инвестициям: Проблем с размещением животных в океанариуме в Купчино не будет
В Стрельне согласовали новую гостиницу
Формат *pdf довел комстрой до замечания УФАС
Албин велел «мобилизоваться» строителям поликлиники в Красном Селе
Государство продает проектировщика «Крестов-2» почти за 150 млн
Госстройнадзор: Все разрешения на строительство для «Воина-В» выдавались и продлевались законно
Застройщикам в Петербурге предложат участки для комплексного освоения территории
В 2018 году группа «Эталон» планирует увеличить продажи жилья на 13%
Как застройщики умудряются сдавать дома досрочно
SMART- ингредиенты для гурманов
Итоги и тренды 2017: что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Как провести каникулы в Пушкине и Павловске
При покупке квартиры Нева в подарок
Как сэкономить на покупке паркинга
Недвижимость-2017: хороший год
Что ждет жителей «Образцовых кварталов» после сдачи домов
Где появятся новые набережные
Итоги года для строителей: Порядка стало больше
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа

Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву

Путин окунулся в прорубь

Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00
В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса
До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
LEGENDA Intelligent Development
19.01.2018 17:44
Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%
В 2017 году компания LEGENDA Intelligent Development реализовала недвижимость на 7,1 млрд рублей. Это на 40% выше результатов 2016 года. Средняя цена продажи жилья в течение года увеличилась почти на 20%.
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:49
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском» растут этажи
На месте строительства ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга в настоящее время полностью завершены работы по возведению второго этажа 1 корпуса (секции 18,19, 20). Также продолжается строительство 2 корпуса (включает секции 14,15,16,17)
LEGENDA Intelligent Development
19.01.2018 16:20
LEGENDA Intelligent Development реализует новый проект в центре Петербурга
Компания LEGENDA и «Телеком 5», дочерняя структура АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB», подписали соглашение о реализации девелоперского проекта в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
19.01.2018 16:12
Группа «Эталон» построит детский сад в Московском районе в 2018 году
Группа «Эталон» (представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 2018 года завершит строительство современного детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро
ГК «ЦДС»
19.01.2018 13:35
Началось строительство детского сада в ЦДС «Приневский»
Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 180 мест в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года.
19.01.2018 12:11
В 2017 году «Строительный трест» сдал 130 тысяч «квадратов»
АО «Строительный трест» в 2017 году ввел в эксплуатацию 130,4 кв. м и увеличил продажи недвижимости, по сравнению с 2016-м. За год компания реализовала 105 тыс. кв. м на сумму 10,6 млрд рублей.
Setl City
19.01.2018 11:50
В ЖК «ЗимаЛето» откроется частный детский сад
В ЖК «ЗимаЛето», который Setl City возводит неподалеку от метро «Ладожская», в конце января откроется частный детский сад-ясли «Мери Поппинс и друзья». Дошкольное учреждение расположится по адресу: пр. Энергетиков, д. 9, корп. 3.
«Главстрой-СПб»
18.01.2018 17:21
В 2017 году «Главстрой-СПб» сдал полмиллиона «квадратов»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», в 2017 году сдал в срок более 500 тысяч кв. м недвижимости. В этом году девелопер планирует ввести более 300 тыс. кв. м недвижимости
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.