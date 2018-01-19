У Лесного проспекта построят 10-этажный отель

Новый отель высотой в 10 этажей появится в Петербурге на Литовской улице, дом 1, корпус 3, литера Б.

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке 19 января согласовала для участка между Большим Сампсониевским, Лесным проспектом и Литовской улицей условно-разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание».

Инвестор проекта — ООО «Управляющая компания «БАЛТРОС». Гостиница будет рассчитана на 200 постояльцев, общая площадь застройки составит 8 тысяч кв. м (на участке в 5 тыс. кв. м). В данный момент инвестор владеет и самим участком, и нежилым зданием, расположенным на нем.