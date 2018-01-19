«Транснефть» увеличила экспорт нефти через Усть-Лугу почти на 9%

В 2017 году через порт Усть-Луга в Ленобласти было экспортировано 32,7 млн тонн нефтяной смеси REBCO. Это на 2,6 млн тонн больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба «Транснефть-Балтики».

Фото: ООО "Транснефть-Балтика"

Всего с марта 2012 года, когда началась погрузка танкеров в Усть-Луге, объем экспорта нефти достиг 150 млн тонн. За это время грузооборот нефтебазы увеличился более чем в два раза, а показатели транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2) достигли максимума.

Терминал в Усть-Луге является конечной точкой БТС-2, построенной в 2012-м. В декабре 2017 года ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя компания «Транснефти», официально стала владельцем блокпакета в 25,0001% акций АО «Усть-Луга Ойл».