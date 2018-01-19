«Главстрою-СПб» отказали в повышении застройки в Юнтолово до 75 метров

Застройщику «Главстрой-СПб» не удастся возвести в Конной Лахте (жилой район Юнтолово) многоэтажные жилые дома (24, 16 и 9 этажей). Речь идет об участках 5, 6 и 7 в 3-й Конной Лахте (северо-восточнее дома 45, литера Д ).

Смольный воспротивился: на заседании 19 января комиссия по землепользованию и застройке отказала компании в повышении уровня застройки до 75 метров. Причиной отказа стало то, что в Юнтолово недостаточно развита социальная инфраструктура, сообщил «Фонтанке» источник в комиссии. По его словам, у города к компании были претензии по ранее введенным объектам инфраструктуры.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина говорят, что «Главстрою-СПб» нужно синхронизировать стройку жилья и соцобъектов. И только тогда можно будет говорить о комплексном развитии территории, о чем и был заключен с инвестором договор. Между тем сейчас никаких соглашений о строительстве инфраструктуры и передаче ее в собственность города застройщик не заключал. А вышеописанный принцип синхронизации компанией не соблюдается, сообщает пресс-служба вице-губернатора. В результате, поясняют в Смольном, КЗЗ решила отложить заявку «Главстроя-СПб» до «подтверждения его участия в развитии объектов социальной инфраструктуры». Иными словами — до заключения соответствующих договоров со Смольным и разработки плана по социальным объектам.

«В ближайшее время «Главстрой-СПб» подготовит дополнительную документацию и обоснования для решения данного вопроса, – прокомментировали новость в пресс-службе компании. – Отметим, что на текущий момент в новом жилом районе Юнтолово возведение социальной инфраструктуры ведется одновременно со строительством жилых объектов. Так, в прошлом году состоялось открытие детского сада, а также получен акт ввода в эксплуатацию школы. Ее открытие запланировано на сентябрь, и, по нашим прогнозам, она полностью удовлетворит потребности текущих жителей комплекса. В 2018 году будет вестись строительство второго детского сада на 100 мест, а также проектирование второй школы и еще одного детского сада».

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