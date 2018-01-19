Как застройщики умудряются сдавать дома досрочно

В условиях обострившейся конкуренции застройщики все чаще стремятся передавать ключи жильцам раньше срока. В числе таких компаний ООО «Терминал-Ресурс», строящий «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе.*

Новосёлов, получающих ключи от квартир раньше срока, можно считать счастливчиками. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», досрочно вводят в эксплуатацию свои объекты не более 1-3% застройщиков Петербурга и ближайшей Ленобласти.

Комплексный подход

В случае с дольщиками «Образцового квартала» данная ситуация – отнюдь не спонтанное везение, а закономерность. Первый ЖК «Образцовый квартал» был сдан раньше запланированного срока. Досрочно завершились работы и в ЖК «Образцовый квартал 2». По плану компания должна ввести комплекс в третьем квартале 2018 года. Однако уже в конце декабря 2017-го Госстройнадзор выдал заключение о том, что строительство комплекса выполнено «в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации». Этот документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию и последующей передачи ключей покупателям. Третий ЖК серии «Образцовый квартал», сдача которого запланирована на второй квартал 2019 года, компаниятоже планируетзакончитьраньше срока.

За счёт чего же становится возможной досрочная сдача объектов? Прежде всего, за счёт грамотной организации деятельности застройщика. «Терминал-Ресурс» применяет в работе над каждым проектом комплексный подход, включающий следующие пункты:

наличие штата квалифицированных специалистов;

высокоэффективная организация строительного процесса;

чёткое соблюдение графика производства работ;

использование современных технологий строительства;

строгий контроль за качеством проектной документации и выполняемых строительно-монтажных работ;

стабильное финансирование в течение всего срока строительства.

Каждый из этих параметров одинаково важен, и каждый влияет на результат.

ООО «Терминал-Ресурс»

Качество от и до

Многих новосёлов волнует, отразится ли досрочная сдача жилья на его качестве. Отвечаем: у компании, дорожащей своей репутацией, – нет. Уважающий себя и своих клиентов застройщик не позволит себе торопиться в ущерб качеству. Да и какой в этом смысл? Покупатели ни за что не примут квартиру с недоделками.

Для девелопера качественное строительство – это целый комплекс работот выбора локации ипроектирования до благоустройства территории. К примеру, ЖК «Образцовый квартал» строится на экологически чистой земле вблизи красивейших исторических пригородов – Пушкина и Павловска. Застройка ведется на Пулковских высотах, на 50 метров выше уровня города. Благодаря этому на территории выпадает меньше осадков и насчитывается больше солнечных дней, чем в среднем по Санкт-Петербургу.

Локация обладает отличной транспортной доступностью. Общественный транспорт движется по Пулковскому шоссе по выделенной полосе. На нем можно быстро доехать до метро. Удобно добираться до центра города и по Витебскому проспекту. По автомагистралям легко попасть в любую точку города или области.

Несмотря на то, что данный район считается новым, в нем хорошо развита инфраструктура. Поблизости находятся около десяти популярных гипермаркетов, а также крупнейший конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Одна из приятных особенностей «Образцовых кварталов» – в домах всего 4-5 этажей. Невысокая плотность населения даёт жильцам возможность наслаждаться простором, тишиной и покоем. Даже лифты, установленные в каждом доме, абсолютно бесшумные.

В домах предусмотрена индивидуальная система отопления с использованием газовых котельных установок. В квартирах вместо радиаторов – водяной тёплый пол. Комфортную температуру можно установить в каждом помещении. Такая система позволяет сэкономить на оплате коммунальных услуг до 30%.

Порядок во всём

ООО «Терминал-Ресурс» всегда начинает строительство объектов весной, к зиме – закрывает тёплый контур. Уже на этапе котлована застройщик принимается за озеленение территории – высаживает дубы, берёзы, пихты, клёны, липы, каштаны, сосны, ели, сирень. Рядом с домами есть собственный питомник, где выращивают кустарники и деревья. Крупномерные деревья закупаются дополнительно.

Застройщик заботится о благоустройстве придомовой территории. Внутри дворов строят спортивные и детские площадки, выкладывают пешеходные дорожки. Зоны отдыха оснащены скамейками и малыми архитектурными формами. Главной целью благоустройства территории «Терминал-Ресурс» считает создание безопасной и комфортной среды для жизни и отдыха.

Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» включает четыре четырёхэтажных дома с мансардным этажом. Во дворе располагается детский сад на 140 мест с бассейном. Комплекс рассчитан на 320 квартир с эргономичными планировками. Квартиры отличаются высокими потолками – от 2,75 м до 4,47 м на мансардных этажах.

Изюминкой «Образцового квартала 3», помимо трехметровых потолков, является возможность установки камина без дополнительных согласований с пожнадзором.

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ЗАО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте http://ok3.naholmah.ru/docs

Справка о компании «Терминал-Ресурс»

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