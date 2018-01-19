Комитет по инвестициям: Проблем с размещением животных в океанариуме в Купчино не будет

В Смольном прокомментировали новость «Фонтанки» об отказе комиссии по землепользованию в проживании животных на территории будущего океанариума на проспекте Славы (инвестор — ООО «Оптима»).

Как сообщили нашему изданию 19 января в пресс-службе комитета по инвестициям, ведомство действительно направляло в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) просьбу внести в градрегламент участка под океанариум код использования 3.10 «Ветеринарное обслуживание», позволяющий животным проживать в комплексе. На данный момент у этого участка другой вид разрешенного использования — «Культурное развитие» (код 3.6). Заявка комитета по инвестициям была внесена как поправка к Правилам землепользования и застройки, в рамках их корректировки.

Однако в КГА решили спросить разъяснения у Министерства экономического развития. Департамент недвижимости Минэкономразвития на обращение комитета ответил, что в данном случае этого вспомогательного вида разрешенного использования для участка не требуется. Инвестор с позицией министерства согласился. В результате комиссия по землепользованию и застройке отклонила поправку, поданную комитетом.