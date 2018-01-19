Российских гандболисток лишили медалей молодежного чемпионата Европы за допинг

Сборная России лишилась серебряных медалей женского молодежного чемпионата Европы-2017 по гандболу. Как сообщает 19 января пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF), причиной стали положительные допинг-пробы трех игроков команды – Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.

Отмечается, что в их допинг-тестах обнаружен мельдоний. В связи с этим медалей лишится вся российская команда, а самих провинившихся спортсменок дисквалифицируют на 20 месяцев.

Кроме того, определенные санкции будут введены в отношении Федерации гандбола России. Какие именно, определят в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее за употребление мельдония были дисквалифицированы множество российских спортсменов, включая многократную победительницу турниров Большого Шлема теннисистку Марию Шарапову и чемпиона мира по боксу Александра Поветкина.