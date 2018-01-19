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20.01.2018 19:04

Нева держалась до последнего

20 января 1952 был отмечен самый поздний ледостав с момента начала регулярных наблюдений. Считается, что среднестатистическая норма лежит между 25 ноября и 5 декабря, но в нынешнем XXI веке, судя по всему, все поменяется.
Нева держалась до последнего

Например, рекорд 1952 года чуть не был побит зимой 2007-2008 года, и возможно именно сейчас мы увидим его падение — Нева ведь по-прежнему катит свои воды к Балтийскому морю.

Нева – река особенная. Это короткий и единственный сток из Ладожского озера, и её гидрологический режим определяется именно этим фактором. 

Нева удивительно молодая река — ей примерно 4000 лет, и ее происхождение тесно связано с процессами, произошедшими после окончания последнего ледникового периода.

В связи с морфометрическими особенностями Невы, а точнее с наличием поворотов, сужений русла реки и переломами продольного профиля, ежегодно на реке Неве в период ее замерзания образуются зажоры. Зажоры из года в год наблюдаются в одних и тех же определенных местах: от моста Петра Великого до моста Володарского, в районе Новосаратовки (Рыбацкого) и в районе Усть-Ижоры. 

Ладожское озеро — это не просто источник питания для Невы. Это огромный резервуар-аккумулятор воды, в который течет огромное множество рек и ручьев. Воды собираются в озере, которое, в силу своего огромного объема, сглаживает сезонные колебания их стока.

Вскрывается Ладога в марте – апреле. Сначала уходит лед самой Невы, а затем, с небольшой задержкой, начинается ладожский ледоход, что в общем-то является очень интересным природным явлением.

Что нас ждет в случае развития глобального потепления? По данным финских и российских исследователей, кроме повышения температуры увеличится и количество осадков — в том числе в жидком виде. Нева будет еще более полноводной, чем ныне. И, возможно, ледостава однажды вообще не будет. Будет плыть шуга, отдельные льдины, — а затем весной начнется ледоход из Ладоги. 

Однако надеяться на то, что увеличится купальный сезон, не приходится – следует учесть и тот факт, что увеличение осадков будет и летом, что может привести к снижению средней температуры воды в поверхностных слоях Ладожского озера, а следовательно и Невы.

Так что бегите к Неве, любуйтесь ею как уникальным и скоротечным явлением природы!


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