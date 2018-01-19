В Стрельне согласовали новую гостиницу

На Портовой улице, 19а, в Стрельне появится новая гостиница на 380 номеров. Комиссия Смольного по землепользованию и застройке согласовала 19 января для этого проекта соответствующий вид использования земельного участка — для гостиничного обслуживания, рассказали «Фонтанке» источники в комиссии.

Инвестор — ООО «ГрандСервис Северо-Запад» — намерен снести существующий тут старый профилакторий и построить отель общей площадью почти 40 тысяч метров со встроенно-пристроенным подземным гаражом. Компанией через петербургское ЗАО «Альпика» владеет московское ООО «Трансмашстройкомплект», учредители — Олег Амбросов и Александр Брюзгин.