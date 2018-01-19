Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами
Во всех школах Петербурга установят металлодетекторы. 19 января, после очередной атаки на учащихся в России, городской комитет образования заявил, что проводит паспортизацию учебных заведений. По ее результатам закупят необходимое для обеспечения безопасности оборудование.
Впрочем, в самом комитете корреспондента «Фонтанки» попросили не связывать планы ведомства с участившимися ЧП в школах страны. По словам нашего собеседника, изучать вопрос начали еще в октябре 2017-го. И к этому моменту выяснили следующее: из 700 зданий общеобразовательных учреждений только 156 оснащены металлодетекторами (устройства используются при проведении ЕГЭ). 220 учреждений оснащены пропускными турникетами. При этом во всех школах есть тревожные кнопки и охрана.
Конкретные сроки чиновники не называют, но заверяют, что в ближайшее время приборы, определяющие наличие металла, появятся во всех общеобразовательных учреждениях.
Справка:
Напомним, за последнюю неделю в российских школах совершено несколько нападений на учеников и педагогов. Первое ЧП произошло 15 января в Перми. В результате поножовщины, устроенной двумя юношами, пострадали 15 человек. В школе не работала система видеонаблюдения.17 января в школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника.
19 января подросток с топором совершил нападение на школу в городе Улан-Удэ (Бурятия). Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и пятерых учеников.
Росгвардия заявила о проверке частных охранных предприятий, отвечающих за безопасность в школах. А Роскомнадзор занялся блокировкой групп, которые призывают учеников к насилию.