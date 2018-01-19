Смольный пообещал оснастить все школы города металлодетекторами

Во всех школах Петербурга установят металлодетекторы. 19 января, после очередной атаки на учащихся в России, городской комитет образования заявил, что проводит паспортизацию учебных заведений. По ее результатам закупят необходимое для обеспечения безопасности оборудование.

Впрочем, в самом комитете корреспондента «Фонтанки» попросили не связывать планы ведомства с участившимися ЧП в школах страны. По словам нашего собеседника, изучать вопрос начали еще в октябре 2017-го. И к этому моменту выяснили следующее: из 700 зданий общеобразовательных учреждений только 156 оснащены металлодетекторами (устройства используются при проведении ЕГЭ). 220 учреждений оснащены пропускными турникетами. При этом во всех школах есть тревожные кнопки и охрана.

Конкретные сроки чиновники не называют, но заверяют, что в ближайшее время приборы, определяющие наличие металла, появятся во всех общеобразовательных учреждениях.