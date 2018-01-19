Олигарху Керимову разрешили съездить на родину

Российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции по подозрению в уходе от налогов, разрешили выехать в Россию.

Об этом 19 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство AFP. «Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию, с тем чтобы навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно», — цитирует издание слова прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра.