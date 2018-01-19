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19.01.2018 16:39

Как Тучков поставили в безопорное положение

Смольный намерен обстучать все опоры контактной сети на Тучковом мосту, пока они не попадали, как доминошки, а ГЭТ радуется, что расконсервировал трамвайный парк на Васильевском острове.
Как Тучков поставили в безопорное положение

«Фонтанка» поторопилась, когда написала в сентябре материал под заголовком «Тучков мост придушат в последний раз». Спешка в открытии переправы уже дала о себе знать. Два месяца — и упала опора контактной сети, отрезав Васильевский остров для трамваев с Петроградской стороны. Горэлектротранс вспомнил, что нет ничего более постоянного, чем временное, и вернулся к схеме движения, которую использовал во время ремонта моста. 

Как Тучков поставили в безопорное положение

О том, что трамваям и троллейбусам ход на Тучков мост закрыт, Горэлектротранс сообщил с утра 19 января. Троллейбус №1 поехал по Биржевому мосту, №9  – через Дворцовый мост до Адмиралтейского проспекта. Трамвай №6 снова превратился в островного эндемика и освоил участок от улицы Кораблестроителей до 19-й линии. №40 катается от Тихорецкого проспекта только до площади Ленина. «По техническим причинам», – добавили на предприятии, а все вспомнили, что мост ночью разводили. 

Чтобы понять, что за причины, достаточно оказалось повнимательнее присмотреться к фото в социальных сетях. Благо нашлись люди, которые, что называется, для красоты снимали разведенный посреди зимы мост. Одна из опор контактной сети некрасиво валялась на земле, занимая проезжую часть. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты из транспортной отрасли предположили брак при изготовлении или монтаже столба. 

Часам к 11 вышли на свет комитеты и строители. Опора действительно сломалась по сварному шву, объединяющему закладную часть и саму опору; причина, скорее всего, – некачественный металл, из которого она сделана, но это покажет только химический анализ. Задело парапет и гранитное ограждение, с проезжей части конструкцию убрали, машины едут, трамваи по-прежнему нет. Когда опору (читай – движение транспорта) восстановят, не известно, но обещают «в кратчайшие сроки». "Пассажиравтотранс" иллюзий на выходные не питает: компания усилила 1-й и 128-й маршруты дополнительными автобусами до понедельника.

Занимается этим «Пилон», который в течение полутора лет до этого проводил реконструкцию моста. Мог еще дольше, контракт рассчитан до мая 2018-го. Но 18 ноября Тучков открыли для движения к вящей радости автомобилистов, а саму реконструкцию чиновники теперь упоминают в качестве примера, когда требуют от подрядчиков опережения графика. 

«Если бы мост был закрыт полностью, мы бы выполнили работы еще быстрее, но в Санкт-Петербурге мы не можем позволить себе на такой срок перекрывать движение, – говорили представители компании в сентябре. – Тем не менее мы вместе с заказчиком ускорились, в частности поставили большее количество техники и демонтировали стационарные пролеты в два фронта, хотя сначала планировали идти одним». На тот момент все работы на мосту завершить хотели к середине декабря 2017 года, включая монтаж трамвайной сети, но скинули еще месяц.

Добиться от «Пилона» такого же содержательного комментария по поводу сегодняшних неприятностей не удалось. Как версия некачественный металл, ведется проверка, ищутся решения. Попытки уточнить информацию натолкнулись на заявления о том, что идет рабочий процесс. Глухую оборону «Пилона» можно понять. Вряд ли сама компания была в восторге от идеи ввести мост в эксплуатацию на полгода раньше контрактного срока. По согласованному календарному плану работ, сейчас еще только должна была идти реконструкция инженерных и автоматических систем, дорожные работы,  пусконаладка. Но компания Смольному не отказывает уже давно. В 2015 году она получила госконтрактов на 12 млрд, в 2016-м и 2017-м — еще почти на полтора миллиарда. И когда встал вопрос о строительстве Яхтенного моста за счет добровольных пожертвований главных дорожных строителей города, «Пилон» выложил 426 млн и выступил генподрядчиком. 

Работы по монтажу опоры выполнялись в рамках первого этапа реконструкции (с низовой стороны моста). Согласно календарному плану – до мая 2017 года. При расчете максимальной контрактной цены на контактную сеть закладывали сравнительно немного, 17 млн рублей, ничтожная часть от 2,4 млрд общих расходов. Однако и этого хватало, чтобы рассчитывать, что опора простоит дольше восьми месяцев. Подобные конструкции время от времени падают, последний случай был в октябре 2016 года, упала опора информационного щита на кольцевой автодороге. Но она была одной из старейших на трассе, как-никак 14 лет. 

Видимо, КРТИ и сам уже понял, чем может быть чревато ускорение контрактных работ. Как пояснили в ведомстве, в дальнейшем будет произведено обследование всех остальных опор контактной сети на мосту. 

Сроки контракта еще не истекли, мост не передан «Мостотресту», контактная сеть – Горэлектротрансу. Но ГЭТу приходится напрягаться уже сейчас. С утра ему пришлось вспоминать, как была организована работа с середины 2016 года. Единые трамвайные маршруты снова порезали, а заодно лишний раз порадовались, что вовремя расконсервировали трампарк № 2 на Среднем проспекте. Подтолкнули ГЭТ к этому как раз реконструкция Тучкова моста и необходимость обеспечить движение на острове, когда он изолирован от материка. Сегодняшний пример показывает, что возвращать парку статус музея пока рано. 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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